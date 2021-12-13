貝果鋪滿7顆草莓！3間「草莓甜點」懶人包　錯過等明年

冬天正是「草莓」的季節！「好丘」今年冬天以本土草莓為主角，推出2款冬季限定的厚醬貝果；「夢卡朵」則是限時推出「草莓生乳香堤蛋糕」與一系列草莓甜點。至於以鬆餅為招牌的「微兜petit doux」，則是獻上「天空之糖草莓帕瓦鬆餅」，為草莓控們帶來酸甜的幸福滋味。

因應台灣冬季的在地物產，「好丘」本季特別推出2款冬季限定的厚醬貝果，並將於12月17日正式販售。極系列的「莓力極限」使用苦甜巧克力貝果，抹上厚厚的百花蜂蜜奶油乳酪，再鋪上完整7顆本地產草莓，並以藍莓增添口感與味覺層次，帶來澎湃的奢華感，每顆199元。

「踏雪尋莓」則選用32%白巧克力與奶油乳酪，並加入檸檬汁帶出酸甜氣息，再鋪上台灣自產的新鮮草莓夾入貝果之中，帶來冬季中的清爽酸甜滋味，每顆129元。厚醬貝果全系列僅限於新竹巨城店獨賣，售完為止。

「草莓鮮奶油蛋糕」乃是日本聖誕節必吃的甜點。為了追尋日式甜點潮流，「夢卡朵（mon gâteau）」自即日起至12月21日期間，限時推出「草莓生乳香堤蛋糕」，使用日本中澤乳霜和純生鮮奶油，搭配上台灣草莓、香草戚風等元素，為聖誕節迎來清爽不膩的風味，每顆780元。除此之外，夢卡朵也推出有草莓生乳捲（420元）、莓好時光（580元）等呼應草莓季的特色甜點，滿足草莓控的食慾。