貝果鋪滿7顆草莓！3間「草莓甜點」懶人包　錯過等明年

冬天正是「草莓」的季節!「好丘」今年冬天以本土草莓為主角,推出2款冬季限定的厚醬貝果;「夢卡朵」則是限時推出「草莓生乳香堤蛋糕」與一系列草莓甜點。至於以鬆餅為招牌的「微兜petit doux」,則是獻上「天空之糖草莓帕瓦鬆餅」,為草莓控們帶來酸甜的幸福滋味。

因應台灣冬季的在地物產,「好丘」本季特別推出2款冬季限定的厚醬貝果,並將於12月17日正式販售。極系列的「莓力極限」使用苦甜巧克力貝果,抹上厚厚的百花蜂蜜奶油乳酪,再鋪上完整7顆本地產草莓,並以藍莓增添口感與味覺層次,帶來澎湃的奢華感,每顆199元。

「踏雪尋莓」則選用32%白巧克力與奶油乳酪,並加入檸檬汁帶出酸甜氣息,再鋪上台灣自產的新鮮草莓夾入貝果之中,帶來冬季中的清爽酸甜滋味,每顆129元。厚醬貝果全系列僅限於新竹巨城店獨賣,售完為止。

「草莓鮮奶油蛋糕」乃是日本聖誕節必吃的甜點。為了追尋日式甜點潮流,「夢卡朵(mon gâteau)」自即日起至12月21日期間,限時推出「草莓生乳香堤蛋糕」,使用日本中澤乳霜和純生鮮奶油,搭配上台灣草莓、香草戚風等元素,為聖誕節迎來清爽不膩的風味,每顆780元。除此之外,夢卡朵也推出有草莓生乳捲(420元)、莓好時光(580元)等呼應草莓季的特色甜點,滿足草莓控的食慾。