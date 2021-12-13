鑽石恆久遠 FRED、DE BEERS花式美鑽火光交錯迎佳節

鑽石永恆、璀璨耀眼，是最彌足珍貴的禮物。為慶祝即將到來的歲末佳節，法國現代珠寶品牌FRED與以鑽石聞名的De Beers Jewellers，紛紛以全新的鑽石珠寶為冬日佳節添迷人的閃耀絢麗光芒。FRED全新推出的Force 10 Baguette系列珠寶，密鑲閃閃發光的長方形切割和明亮式切割鑽石，優雅的曲線為整體設計帶來流暢美感，成為家庭情感的溫馨紐帶。Force 10系列是品牌跨越世代的經典，編織纜繩的設計代表愛的連結，象徵家庭成員之間無條件的相守與扶持。

De Beers Jewellers全新Snow Dance系列以花式切割美鑽重新演繹經典的單行鑽石線條設計，人手精心挑選的欖尖形切割、梨形和圓形明亮式鑽石，如雪花在空中優雅靈動地翩翩飛舞，格外璀璨奪目。以光美鑽與未經打磨的鑽石原石組成的Talisman系列2005年推出以來已成為品牌的傳奇象徵；高級珠寶新作包含時尚大膽的水滴形雞尾酒耳環與雞尾酒戒指，每件作品都有18K黃金和18K白金版本，以密釘微鑲白鑽配稱中央濃郁的藍綠色或黃色鑽石，另一款融合長階梯形切割、欖尖形切割和三角形切割鑽石的全新一式三枚疊戴式戒指，巧玩多層次搭配。其他延續既有人氣設計的18K玫瑰金、黃金、白金吊飾項鍊、吊飾手鍊及圈形耳環，彰顯鑽石的原始有機的大自然之源。 全新De Beers Talisman 18K白金鑽石原石吊飾項鍊，13萬1,000元。圖／DE BEERS提供 De Beers Snow Dance 18K白金鑽石小型耳環，92萬5,000元。圖／De Beers提供 De Beers Snow Dance 18K白金鑽石短項鍊搭配重約2克拉的梨形鑽石吊墜，價格店洽。圖／De Beers提供 FRED全新推出的Force 10 Baguette系列珠寶。 FRED全新推出的Force 10 Baguette系列珠寶 全新De Beers Talisman高級珠寶18K白金雞尾酒鑽石耳環，約297萬0,000元。圖／De Beers提供 全新De Beers Talisman 18K玫瑰金鑽石原石吊飾手鍊，12萬3,000元。圖／De Beers提供 FRED Force 10玫瑰金鑽石手鍊，13萬9,400元。圖／斐登提供 全新De Beers Talisman Trio 18K玫瑰金可層疊式鑽石戒指，17萬7,000元。圖／De Beers提供