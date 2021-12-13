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鑽石恆久遠 FRED、DE BEERS花式美鑽火光交錯迎佳節
鑽石永恆、璀璨耀眼，是最彌足珍貴的禮物。為慶祝即將到來的歲末佳節，法國現代珠寶品牌FRED與以鑽石聞名的De Beers Jewellers，紛紛以全新的鑽石珠寶為冬日佳節添迷人的閃耀絢麗光芒。FRED全新推出的Force 10 Baguette系列珠寶，密鑲閃閃發光的長方形切割和明亮式切割鑽石，優雅的曲線為整體設計帶來流暢美感，成為家庭情感的溫馨紐帶。Force 10系列是品牌跨越世代的經典，編織纜繩的設計代表愛的連結，象徵家庭成員之間無條件的相守與扶持。
De Beers Jewellers全新Snow Dance系列以花式切割美鑽重新演繹經典的單行鑽石線條設計，人手精心挑選的欖尖形切割、梨形和圓形明亮式鑽石，如雪花在空中優雅靈動地翩翩飛舞，格外璀璨奪目。以光美鑽與未經打磨的鑽石原石組成的Talisman系列2005年推出以來已成為品牌的傳奇象徵；高級珠寶新作包含時尚大膽的水滴形雞尾酒耳環與雞尾酒戒指，每件作品都有18K黃金和18K白金版本，以密釘微鑲白鑽配稱中央濃郁的藍綠色或黃色鑽石，另一款融合長階梯形切割、欖尖形切割和三角形切割鑽石的全新一式三枚疊戴式戒指，巧玩多層次搭配。其他延續既有人氣設計的18K玫瑰金、黃金、白金吊飾項鍊、吊飾手鍊及圈形耳環，彰顯鑽石的原始有機的大自然之源。
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