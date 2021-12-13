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胡宇威、周予天、楊一展聚愛彼高球會 全明星氣場大開
隨著一年即將來到尾聲，也讓人準備遠眺來年，將眼光投向遠方。瑞士製表品牌愛彼（Audemars Piguet）上周於桃園大溪高爾夫球場舉辦2021年AP盃高爾夫大師賽，除了邀請多位愛彼收藏家，更有明星胡宇威、楊一展與周予天，同場切磋球技，也分別展演品牌多只新款皇家橡樹離岸型計時碼表。
愛彼近年積極與高爾夫球領域結盟，並結識世界各地合計23位球星組成愛彼的高爾夫「夢幻隊」。自2013年起也持續在各地舉辦高球活動，聯繫球星與品牌收藏家關於精準、運動與精密工藝的熱情。本次活動共有戲劇男星楊一展、演歌雙棲的胡宇威，以及在「全明星運動會」表現亮眼的新生代明星周予天一同到場，三位男星也分別配戴上愛彼表款，展現兼容優雅、活力的運動風格。
其中周予天配戴的皇家橡樹離岸型自動上鍊計時碼表（型號：26238ST.OO.A340CA.01）則由過往的44毫米「減碼」為42毫米，並以AP縮寫取代品牌全稱Audemars Piguet，淺藍色面盤具Méga Tapisserie格紋裝飾並搭配同色易換式橡膠表帶，訂價99萬7,000元；胡宇威配戴的皇家橡樹離岸型潛水腕表白金黑色陶瓷限量版，結合白金表殼、陶瓷表圈，今年9月時曾由日本搶先獨家、並在10月後於全球上市，全球限量300只，訂價則為176萬2,000元。
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