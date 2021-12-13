「國王派大賽」前8強產品上市 冠軍文華東方滿到明年

由德麥食品所舉辦的「第二屆德麥法國萊思克盃國王派冠軍賽」已經於11月底落幕，台北文華東方酒店、拾穗分別位居冠亞軍，侯布雄法式甜點沙龍則是同時拿下第三名與創意獎。其他如櫻桃屋、萊德生活烘焙等5間品牌則並列優選。獲獎選手的作品，也已經於近期陸續上市，讓民眾可以品嚐到職人的手藝。

本次德麥法國萊思克盃國王派比賽活動，共匯聚200名烘焙好手共同競藝，並區分為傳統組與創意組，評鑑標準則囊括外型紋路、酥脆度、化口性、奶油香氣、杏仁風味、烘焙技術等多個層面。除了均使用獲得AOP認證的「法國萊思克奶油」為指定原料外，創意組部份，還透過芋頭、金鑽鳳梨、玫瑰草莓、紅心芭樂等4種台灣在地水果為餡料，讓選手賦予國王派不同的嶄新風情。

獲得冠軍的台北文華東方酒店烘焙主廚康豐柚所推出的傳統國王派，降低餅皮的折疊次數，藉此突顯發酵奶油的奶香味，杏仁奶油內餡中也加入萊姆酒、卡士達與多種混合糖類，藉此呈現層次香甜，每顆7吋，售價1,280元，目前已經上市且預定到明年，銷量較去年成長3～4成。另外採用幸運草造型的「芋頭鹹蛋黃創意國王派」，則是將於2月1日至2月28日販售，每顆1,280元。

摘下亞軍的拾穗麵包主廚周俊宏，則是打造了192層的外皮，搭配上加有克里特西班牙Marcona帶皮杏仁粒的內餡，傳遞出濃郁的杏仁香氣，每顆8吋，售價900元，採限量販售。同時拿下第3名與創意講的侯布雄點心沙龍麵包副主廚李聖傑，其傳統國王派同樣降低餅皮層數以突顯香氣，並藉由西西里杏仁粉、新鮮香草莢、蘭姆酒等餡料，創造出香濃芬香，現已開始販售，8吋1,180元。另外獲得創意獎的「玫瑰草莓國王派」則是6吋980元。