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「國王派大賽」前8強產品上市 冠軍文華東方滿到明年

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
獲得冠軍的台北文華東方傳統國王派，7吋1,280元。圖／德麥食品提供
獲得冠軍的台北文華東方傳統國王派，7吋1,280元。圖／德麥食品提供

由德麥食品所舉辦的「第二屆德麥法國萊思克盃國王派冠軍賽」已經於11月底落幕，台北文華東方酒店、拾穗分別位居冠亞軍，侯布雄法式甜點沙龍則是同時拿下第三名與創意獎。其他如櫻桃屋、萊德生活烘焙等5間品牌則並列優選。獲獎選手的作品，也已經於近期陸續上市，讓民眾可以品嚐到職人的手藝。

本次德麥法國萊思克盃國王派比賽活動，共匯聚200名烘焙好手共同競藝，並區分為傳統組與創意組，評鑑標準則囊括外型紋路、酥脆度、化口性、奶油香氣、杏仁風味、烘焙技術等多個層面。除了均使用獲得AOP認證的「法國萊思克奶油」為指定原料外，創意組部份，還透過芋頭、金鑽鳳梨、玫瑰草莓、紅心芭樂等4種台灣在地水果為餡料，讓選手賦予國王派不同的嶄新風情。

獲得冠軍的台北文華東方酒店烘焙主廚康豐柚所推出的傳統國王派，降低餅皮的折疊次數，藉此突顯發酵奶油的奶香味，杏仁奶油內餡中也加入萊姆酒、卡士達與多種混合糖類，藉此呈現層次香甜，每顆7吋，售價1,280元，目前已經上市且預定到明年，銷量較去年成長3～4成。另外採用幸運草造型的「芋頭鹹蛋黃創意國王派」，則是將於2月1日至2月28日販售，每顆1,280元。

摘下亞軍的拾穗麵包主廚周俊宏，則是打造了192層的外皮，搭配上加有克里特西班牙Marcona帶皮杏仁粒的內餡，傳遞出濃郁的杏仁香氣，每顆8吋，售價900元，採限量販售。同時拿下第3名與創意講的侯布雄點心沙龍麵包副主廚李聖傑，其傳統國王派同樣降低餅皮層數以突顯香氣，並藉由西西里杏仁粉、新鮮香草莢、蘭姆酒等餡料，創造出香濃芬香，現已開始販售，8吋1,180元。另外獲得創意獎的「玫瑰草莓國王派」則是6吋980元。

不僅前三名推出市售版本，「櫻桃屋CHERYIA」方柏舜、「萊德生活烘焙」宋昶毅、「優仕紳烘焙館」陳建宇、「阿瑪迪斯咖啡館」張雅蕙、「吉可頌丹麥專門店」劉彥漢選手，在本次賽事中並列優選，同樣也於近期陸續上市。不僅有傳統口味，另還有草莓米拉貝爾、黑玫瑰國王派、紅心芭樂國王派等不同變化，適合消費者嘗鮮。

拾穗Bakery萊思克奶油國王派，8吋900元。圖／德麥食品提供
拾穗Bakery萊思克奶油國王派，8吋900元。圖／德麥食品提供
同時奪下第3名與創意獎的侯布雄點心沙龍，推出有傳統國王派（8吋1,180）、玫瑰草莓國王派（6吋980元）。圖／德麥食品提供
同時奪下第3名與創意獎的侯布雄點心沙龍，推出有傳統國王派（8吋1,180）、玫瑰草莓國王派（6吋980元）。圖／德麥食品提供

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