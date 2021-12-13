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戴上凱莉布雷蕭同款墨鏡 重溫《慾望城市》華麗時刻

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
MYKITA與《慾望城市：華麗下半場》造型團隊合作，呼應影集設定打造JUST LITE系列光學眼鏡與墨鏡。圖／MYKITA提供
MYKITA與《慾望城市：華麗下半場》造型團隊合作，呼應影集設定打造JUST LITE系列光學眼鏡與墨鏡。圖／MYKITA提供

睽違多年，曾經是都會女性心靈救贖的影集《慾望城市》再度回歸，不時曝光的拍攝現場直擊，或是劇照所穿搭的服裝，也依舊是時尚迷關注的焦點。讓這部1998年就推出的電視影集，再度於網路上掀起熱烈討論，影迷們一起重溫精彩時刻。

看好《慾望城市：華麗下半場And Just Like That...》中飾演主角「凱莉布雷蕭」的莎拉潔西卡派克，有望再掀起流行趨勢，因此MYKITA與造型團隊合作，量身打造出呼應新一季影集設定的JUST LITE系列光學眼鏡與墨鏡。一同型塑出，形塑靈魂人物的特色，隨著劇集播出，凱莉布雷蕭會陸續曝光包含靛藍色CLAAS框型、大尺寸的MERYL光學眼鏡等四支鏡框，藉以傳遞懷舊氛圍。而這系列，也將於2022年的將於一月中起於MYKITA Shop與mykita.com官網銷售，讓劇迷也能戴上同款眼鏡。

《慾望城市》描述的紐約上城女性的生活樣貌，因此影集裡處處可見華服造型，但說到浮誇或華麗風格，LINDA FARROW也是箇中翹楚。這季品牌便與藝術家Sara Shakeel合作，將其招牌水晶元素，運用在經典Debbie鏡框上。分別推出在鏡臂、鏡框上鋪滿水晶或是幾何線條的款式，並搭載灰色蔡司（ZEISS）鏡片，傳神的塑造出上流社會風範。而且LINDA FARROW還以水晶設計出SPARKLING BEAR閃亮熊，於指定專櫃購買品牌眼鏡一副，即可獲贈一只，數量有限，送完即止。

莎拉潔西卡派克在影集《慾望城市：華麗下半場》中配戴MYKITA JUST LITE系列墨鏡。圖／MYKITA提供
莎拉潔西卡派克在影集《慾望城市：華麗下半場》中配戴MYKITA JUST LITE系列墨鏡。圖／MYKITA提供

莎拉潔西卡派克在影集《慾望城市：華麗下半場》中配戴MYKITA JUST LITE系列眼鏡16,500元。圖／MYKITA提供
莎拉潔西卡派克在影集《慾望城市：華麗下半場》中配戴MYKITA JUST LITE系列眼鏡16,500元。圖／MYKITA提供

LINDA FARROW x SARA SHAKEEL聯名系列Debbie墨鏡32,800元。圖／溥儀眼鏡提供
LINDA FARROW x SARA SHAKEEL聯名系列Debbie墨鏡32,800元。圖／溥儀眼鏡提供

LINDA FARROW x SARA SHAKEEL聯名系列Debbie墨鏡32,800元。圖／溥儀眼鏡提供
LINDA FARROW x SARA SHAKEEL聯名系列Debbie墨鏡32,800元。圖／溥儀眼鏡提供

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