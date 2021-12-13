可愛炸裂心臟爆擊！限定寵物碗當包裝 SWATCH打造Snoopy耶誕特別表款

11月時，SWATCH推出了與Peanuts合作的史奴比（Snoopy）聯名腕表，勾起了許多人的童心，因此叫好又叫座。沒想到SWATCH還留有一手，在耶誕節將至時，呈現特別版Snoopy腕表，可愛度更是超越先前的設計，讓人一眼就愛上。

SWATCH在11月時，讓Snoppy和露西、查理布朗等角色，輪翻出現在6款手表上，呈現萌翻天的造型、鮮明的個性與逗趣的內容組合出生動的畫面。全系列皆以生物源材料表殼，搭配矽膠表帶製成，還同步推出能一次完整收納6款腕表的附贈專屬收藏框，以及同色系特殊設計表盒，喚醒消費者的童心。而特別版的Snoopy耶誕腕表，也以同樣材質製成，但萌度加倍，除了經典黑白格Peanuts花生漫畫貫穿表帶之外，還用寵物碗當外包裝，讓人忍不住會尖叫「這也太可愛了吧！」

耶誕節到來，也是送禮的旺季，Casio旗下的G-Shock也針對特別節日，推出限定款對表組合。圖／Casio提供

而耶誕節到來，也是送禮的旺季，Casio旗下的G-Shock也針對特別節日，推出限定款對表組合。於是G-Shock採用廣受歡迎的八角GA-2100系列為基礎，打造出GM-2100表款，有著薄簡潔外觀，並搭配灰色離子IP電鍍金屬表圈，襯托出表盤上的紅、綠、金色細節。更為女性設計出小巧版本的GM-S2100表款，利用黑色表身裝飾著金色、綠色和紅色，讓人聯想起閃爍節慶燈飾，也為節日留下美好回憶與紀念。

G-Shock GM-S2100CH-1A腕表7,500元。圖／Casio提供

G-Shock GM-2100CH-1A腕表7,500元。 圖／Casio提供