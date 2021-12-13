陳昊森帥秀PIAGET近300萬鑽表 無私分享轉念靠這招！

每到年末，團聚、分享的心情總令人雀躍。伯爵（PIAGET）今日於台北101專賣店上邀請形象大使陳昊森現身，陳昊森除了大方透露好心情的秘訣，伯爵也帶來本季包含Limelight Gala、Polo、Rose、Possession、Sunlight等多個系列的Holiday Season作品，並有一枚特別款的Altiplano系列18K玫瑰金金雕手上鍊腕表，以品牌的伯爵玫瑰為靈感，展現立體、生動的精湛金工工藝。

出席活動時，陳昊森以深藍色西裝搭配高領上衣，加上手上的Polo 18K白金自動上鍊高級珠寶計時碼表，散發飛揚的紳士風采，同時胸前的Possesion系列18K白金鑽石項鍊，也以可轉動設計、帶來好運的聯想。陳昊森表示過往聖誕節常和朋友、家人度過，近期因正與張孝全合拍新戲《操作》，今年或將與劇組一同度過佳節。他並分享自己不時透過「日光浴」曬太陽以轉換心情，一如身上配戴的Sunlight系列珠寶，可展現一天中陽光的不同顏色，從銀白、粉紅到夕陽的暈黃，也像他期許自己成為像陽光一樣的存在；此外他更展現身為伯爵形象大使的專業，大讚手上雙色（two-tone）腕表是當今流行的「熊貓表」、「一表難求」，加上混合枕型與圓的表殼，給他「突破框架」的印象。

本次新品亮點首推一款Altiplano系列18K玫瑰金金雕手上鍊腕表，面盤以伯爵玫瑰為靈感進行金雕，立體、且層次生活活潑，表殼更鑲嵌48顆長方形切割鑽石總重約1.63克拉、279顆圓形明亮式圓鑽總重約1.46克拉，並搭配430P超薄手上鍊機芯，訂價約510萬元；而Possession系列則首次結合陶瓷打造出多款珠寶戒指，並一改過往較圓潤的線條，以略帶角度的風格，帶來更摩登的都會氛圍，也是品牌首次將陶瓷加入珠寶設計。