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陳昊森帥秀PIAGET近300萬鑽表 無私分享轉念靠這招

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
陳昊森以深藍色西裝搭配高領上衣，加上手上的Polo 18K白金自動上鍊高級珠寶計時碼表，煥發紳士風采。記者沈昱嘉/攝影、圖/PIAGET提供（合成圖）
陳昊森以深藍色西裝搭配高領上衣，加上手上的Polo 18K白金自動上鍊高級珠寶計時碼表，煥發紳士風采。記者沈昱嘉/攝影、圖/PIAGET提供（合成圖）

每到年末，團聚、分享的心情總令人雀躍。伯爵（PIAGET）今日於台北101專賣店上邀請形象大使陳昊森現身，陳昊森除了大方透露好心情的秘訣，伯爵也帶來本季包含Limelight Gala、Polo、Rose、Possession、Sunlight等多個系列的Holiday Season作品，並有一枚特別款的Altiplano系列18K玫瑰金金雕手上鍊腕表，以品牌的伯爵玫瑰為靈感，展現立體、生動的精湛金工工藝。

出席活動時，陳昊森以深藍色西裝搭配高領上衣，加上手上的Polo 18K白金自動上鍊高級珠寶計時碼表，散發飛揚的紳士風采，同時胸前的Possesion系列18K白金鑽石項鍊，也以可轉動設計、帶來好運的聯想。陳昊森表示過往聖誕節常和朋友、家人度過，近期因正與張孝全合拍新戲《操作》，今年或將與劇組一同度過佳節。他並分享自己不時透過「日光浴」曬太陽以轉換心情，一如身上配戴的Sunlight系列珠寶，可展現一天中陽光的不同顏色，從銀白、粉紅到夕陽的暈黃，也像他期許自己成為像陽光一樣的存在；此外他更展現身為伯爵形象大使的專業，大讚手上雙色（two-tone）腕表是當今流行的「熊貓表」、「一表難求」，加上混合枕型與圓的表殼，給他「突破框架」的印象。

本次新品亮點首推一款Altiplano系列18K玫瑰金金雕手上鍊腕表，面盤以伯爵玫瑰為靈感進行金雕，立體、且層次生活活潑，表殼更鑲嵌48顆長方形切割鑽石總重約1.63克拉、279顆圓形明亮式圓鑽總重約1.46克拉，並搭配430P超薄手上鍊機芯，訂價約510萬元；而Possession系列則首次結合陶瓷打造出多款珠寶戒指，並一改過往較圓潤的線條，以略帶角度的風格，帶來更摩登的都會氛圍，也是品牌首次將陶瓷加入珠寶設計。

Rose系列以玫瑰花香傳頌真摯情誼，原來1982年時，一位長期受伯爵四代傳人Yves Piaget資助的花藝家將其在日內瓦玫瑰競賽大會中拿下冠軍的玫瑰品種獻給了伯爵，並將此種色澤在桃紅與紫色間變化的玫瑰命名為「伯爵玫瑰」，更讓今年巧逢伯爵玫瑰問世40周年。新品中便有一款新品Rose系列鑽石耳扣，由於玫瑰花造型立體鮮明，據品牌表示也頗受部分男性消費者喜愛，其白金與玫瑰金款各約86,000元與80,000元，以不到10萬元的入手價，成為佳節贈禮精品的平價風格之選。

伯爵日前發表Holiday Season主視覺，以舞動紛飛的白色線條，象徵無形的雀躍心情。圖 / PIAGET提供
伯爵日前發表Holiday Season主視覺，以舞動紛飛的白色線條，象徵無形的雀躍心情。圖 / PIAGET提供
沈昱嘉今日出席伯爵活動時透露，偶爾曬曬陽光，是他轉換心情的秘訣，也像是他身上穿戴的伯爵sunlight系列珠寶，以及他想成為宛如陽光般的開朗暖心存在。記者沈昱嘉 / 攝影
沈昱嘉今日出席伯爵活動時透露，偶爾曬曬陽光，是他轉換心情的秘訣，也像是他身上穿戴的伯爵sunlight系列珠寶，以及他想成為宛如陽光般的開朗暖心存在。記者沈昱嘉 / 攝影
PIAGET Rose系列18K玫瑰金玫瑰鑽石耳扣，80,000元。立體的造型，據品牌表示也受到部分男性消費者的喜愛。圖 / PIAGET提供
PIAGET Rose系列18K玫瑰金玫瑰鑽石耳扣，80,000元。立體的造型，據品牌表示也受到部分男性消費者的喜愛。圖 / PIAGET提供
PIAGET Altiplano砂金石面盤飛行陀飛輪限量款鑲鑽腕表，427萬元。圖 / PIAGET提供
PIAGET Altiplano砂金石面盤飛行陀飛輪限量款鑲鑽腕表，427萬元。圖 / PIAGET提供
PIAGET Possession系列18K白金鑽石項鍊，31萬3,000元。圖 / PIAGET提供
PIAGET Possession系列18K白金鑽石項鍊，31萬3,000元。圖 / PIAGET提供
PIAGET Polo系列18K白金自動上鍊高級珠寶計時碼表，296萬元。圖 / PIAGET提供
PIAGET Polo系列18K白金自動上鍊高級珠寶計時碼表，296萬元。圖 / PIAGET提供
今日現身記者會時，除了身上配戴的珠寶、腕表吸睛，右手上的繃帶，也讓人不進聯想拍攝新片《操作》時的激烈場面。記者沈昱嘉 / 攝影
今日現身記者會時，除了身上配戴的珠寶、腕表吸睛，右手上的繃帶，也讓人不進聯想拍攝新片《操作》時的激烈場面。記者沈昱嘉 / 攝影
伯爵首次將陶瓷加入珠寶設計打造出新款Possession珠寶，並以更有角度的俐落感，呈現摩登的都會感。圖中則為Possession系列18K白金黑色陶瓷鑽石戒指，61萬元。圖 / PIAGET提供
伯爵首次將陶瓷加入珠寶設計打造出新款Possession珠寶，並以更有角度的俐落感，呈現摩登的都會感。圖中則為Possession系列18K白金黑色陶瓷鑽石戒指，61萬元。圖 / PIAGET提供

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