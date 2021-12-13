Talisker 1978年單桶攜手藝術創作 於蘇富比慈善拍賣
全球烈酒先驅帝亞吉歐以旗下28間明星酒廠的優勢，自2008年推出單桶臻選系列以來，受到各拍賣會與收藏行家追捧，屢屢創造拍賣佳績。2021年帝亞吉歐假蘇富比的慈善拍賣會「The Distillers One of One」，捐贈1978年Talisker單桶臻選系列，同時邀請透納獎（Turner Prize）提名人——藝術家卡勒姆．英尼斯（Callum Innes）於橡木桶桶蓋上進行藝術創作。得標者除獲得該藝術品的所有權外，更享有額外酒液五年熟成的特權。拍賣所得將捐給蘇格蘭弱勢青年，為貧困年輕人的生計提供資金。
卡勒姆．英尼斯是當代公認的重要畫家之一。他於1995年入圍透納獎，並於1998年的NatWest和2002年的Jerwood獲獎，他的諸多作品出現於全球不計其數的著名博物館館藏之中，例如泰特美術館、蘇格蘭國家美術館、愛爾蘭現代藝術博物館、巴黎的龐畢度中心等等。
此次藝術品名為〈無題燈碳黑/酮金（Untitled Lamp Black/ Quinacridone Gold）〉，以整齊明瞭的垂直軸將圓形的木桶末端分為兩等分，左邊的部分覆蓋著燈碳黑，是種鬱鬱蔥蔥、絲絨般的顏料，通過藝術家的筆觸使其紋理清晰可見；反邊則是使用酮金，一種生動的橙黃色顏料，色澤濃重而薄透，整體呈現明暗對比。
藝術家卡勒姆．英尼斯表示：「看著這件作品中耀眼的酮金，很難不去聯想到蘇格蘭高地那石南花荒野的自然景象，和斯凱島庫林丘陵日落時的清澈光線，或是蘇格蘭威士忌的濃郁焦糖色。而著手此作品時，要在一片沉浸於液體中將近一甲子的木頭上作畫是個挑戰，也是我首度嘗試以圓形作畫並直接在木頭上創作。」
帝亞吉歐董事長Javier Ferrán表示：「我們很高興以一桶稀有的Talisker蘇格蘭威士忌，支持The Distillers One of One慈善拍賣會。期待看到我們對拍賣會的貢獻為Distillers' Charity募集大額資金，並幫助提升蘇格蘭各地年輕人的生活機會。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言