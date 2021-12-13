Talisker 1978年單桶攜手藝術創作 於蘇富比慈善拍賣

全球烈酒先驅帝亞吉歐以旗下28間明星酒廠的優勢，自2008年推出單桶臻選系列以來，受到各拍賣會與收藏行家追捧，屢屢創造拍賣佳績。2021年帝亞吉歐假蘇富比的慈善拍賣會「The Distillers One of One」，捐贈1978年Talisker單桶臻選系列，同時邀請透納獎（Turner Prize）提名人——藝術家卡勒姆．英尼斯（Callum Innes）於橡木桶桶蓋上進行藝術創作。得標者除獲得該藝術品的所有權外，更享有額外酒液五年熟成的特權。拍賣所得將捐給蘇格蘭弱勢青年，為貧困年輕人的生計提供資金。

卡勒姆．英尼斯是當代公認的重要畫家之一。他於1995年入圍透納獎，並於1998年的NatWest和2002年的Jerwood獲獎，他的諸多作品出現於全球不計其數的著名博物館館藏之中，例如泰特美術館、蘇格蘭國家美術館、愛爾蘭現代藝術博物館、巴黎的龐畢度中心等等。

此次藝術品名為〈無題燈碳黑/酮金（Untitled Lamp Black/ Quinacridone Gold）〉，以整齊明瞭的垂直軸將圓形的木桶末端分為兩等分，左邊的部分覆蓋著燈碳黑，是種鬱鬱蔥蔥、絲絨般的顏料，通過藝術家的筆觸使其紋理清晰可見；反邊則是使用酮金，一種生動的橙黃色顏料，色澤濃重而薄透，整體呈現明暗對比。

藝術家卡勒姆．英尼斯表示：「看著這件作品中耀眼的酮金，很難不去聯想到蘇格蘭高地那石南花荒野的自然景象，和斯凱島庫林丘陵日落時的清澈光線，或是蘇格蘭威士忌的濃郁焦糖色。而著手此作品時，要在一片沉浸於液體中將近一甲子的木頭上作畫是個挑戰，也是我首度嘗試以圓形作畫並直接在木頭上創作。」