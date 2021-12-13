居然趁機放閃？貝克漢的「耶誕醜毛衣」暗藏玄機

這幾年耶誕節要穿醜毛衣（Christmas Jumper）的傳統在社群平台的推波助瀾下有越演越烈的趨勢，尤其經過許多名人的示範，年輕族群也受到影響，紛紛抓緊時機舉辦醜毛衣派對，讓這個很有節慶意味的代表性單品成為最佳「dress code」（著裝守則），是備受歡迎的應景穿搭主題。近日貝克漢和維多利亞這對人氣夫妻檔也在IG分享了自己的醜毛衣造型，而且還暗藏許多巧思，提前為耶誕節掀起有趣的網路話題。

貝克漢選了一件有著星球圖樣的藍色雪花醜毛衣，仔細看上面的還有「SPICEWORLD」字樣，原來這件衣服是他老婆維多利亞當年所屬女團辣妹合唱團周邊商品官網所販售的服裝，售價55英鎊，約台幣2012元。