聽新聞
test
0:00 / 0:00
居然趁機放閃？貝克漢的「耶誕醜毛衣」暗藏玄機
這幾年耶誕節要穿醜毛衣（Christmas Jumper）的傳統在社群平台的推波助瀾下有越演越烈的趨勢，尤其經過許多名人的示範，年輕族群也受到影響，紛紛抓緊時機舉辦醜毛衣派對，讓這個很有節慶意味的代表性單品成為最佳「dress code」（著裝守則），是備受歡迎的應景穿搭主題。近日貝克漢和維多利亞這對人氣夫妻檔也在IG分享了自己的醜毛衣造型，而且還暗藏許多巧思，提前為耶誕節掀起有趣的網路話題。
貝克漢選了一件有著星球圖樣的藍色雪花醜毛衣，仔細看上面的還有「SPICEWORLD」字樣，原來這件衣服是他老婆維多利亞當年所屬女團辣妹合唱團周邊商品官網所販售的服裝，售價55英鎊，約台幣2012元。
這張照片一po出馬上吸引了辣妹合唱團另外兩位成員Mel C和Emma留言，也喚起很多忠實粉絲的美好回憶。而貝克漢本人也發表同一張照片並寫著：「是的！我是辣妹合唱團和維多利亞的粉絲。」另類放閃。而貝克漢狀態極佳的身形，再加上內搭襯衫的穿法，讓這身毛衣穿搭看起來依舊非常有型，醜毛衣穿在他身上根本一點都不醜嘛！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言