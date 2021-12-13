快訊

第18輪14日起預約 提供全疫苗接種1、2劑和莫德納第3劑

直播／新增5例境外 無本土及死亡案例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

foodpanda攜手全家推「胖胖達聖誕聯名杯」限時7折優惠

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
foodpanda送上全家便利商店獨家7折優惠，隨時點杯療癒熱飲迎接暖心冬季。圖／foodpanda提供
foodpanda送上全家便利商店獨家7折優惠，隨時點杯療癒熱飲迎接暖心冬季。圖／foodpanda提供

歲末年終，線上線下攜手串連推優惠，讓你怎麼點都暖心！foodpanda宣布獨家聯手全家便利商店Let’s Café推出期間限定的「胖胖達聖誕聯名杯」，粉紅咖啡杯身搭配超萌胖胖達，散發無限活力與暖意。自12月15日起至12月30日，到全家店舖購買Let’s Café可享第2杯7折，在foodpanda上購買Let’s Café，則有同品項2杯8.5折、4 杯8折、6杯7.7折優惠，讓人不想出門也能隨時來杯療癒熱飲迎接暖心冬季。

全家便利商店自去年起與foodpanda合作外送服務，目前已擴展至20個縣市超過1,300間店舖，其中又以杯裝飲料、鮮食、零食泡麵商組最為熱銷。自12月15日起，凡透過foodpanda外送訂購，或直接至全家便利商店購買Let’s Café全品項大杯飲品均能擁有胖胖達聖誕聯名杯。不想出門的民眾，foodpanda同步祭出好康優惠，自12月15起至30日，在生鮮雜貨專區訂購全家便利商店商品，輸入專屬優惠碼「全家好咖」即可享獨家7折優惠，最高可折抵70元（每人限用2次）。

喜愛甜品的民眾也別錯過全家推出的創意新品，自12月15日起於「私品茶」推出現做杯裝飲料推出創意熱甜湯「芋見圓圓醇奶」，以冬季人氣芋頭口味製成芋泥牛奶，再加入Q彈可愛的三色地瓜圓，一口喝下暖心又暖胃，12月28日前會員嚐鮮價55元。而針對一定要應景吃湯圓的民眾，今年全家也主打「花生雙醬湯圓」、「森永牛奶糖包餡小湯圓」，12月15日起至12月21日，到「全家」購買可享3件7.5折優惠。此外，冬天也是吃巧克力的嘴饞季節，全家嚴選法國頂級專業巧克力「米歇爾‧柯茲」再推濃郁系新品巧克力塔與泡芙，12月15日起至12月28日購買指定中杯以上咖啡品項，加購可享半價優惠。

而貼心的全家也幫你準備好超實用交換禮物，推出「聖誕福袋禮物卡」，內含500元購物金、Let's Café單品美式3杯，售價500元，卡面特別設計聖誕紅綠風格，送禮自用兩相宜，還有機會抽中加碼100元購物金的彩蛋卡，12月15日起限量4萬組售完為止。

全家推出季節限定「芋見圓圓醇奶」，3色地瓜圓搭配芋泥牛奶，滿足芋頭控。圖／全家便利商店提供
全家推出季節限定「芋見圓圓醇奶」，3色地瓜圓搭配芋泥牛奶，滿足芋頭控。圖／全家便利商店提供
foodpanda看準冬季熱飲市場商機，攜手全家便利商店Let’s Café推出「胖胖達聖誕聯名杯」，用溫暖咖啡加上應景的包裝，讓消費者享受到雙倍的溫暖。圖／foodpanda提供
foodpanda看準冬季熱飲市場商機，攜手全家便利商店Let’s Café推出「胖胖達聖誕聯名杯」，用溫暖咖啡加上應景的包裝，讓消費者享受到雙倍的溫暖。圖／foodpanda提供
米歇爾柯茲巧克力塔以可可塔皮搭配巧克力慕斯，風味香濃口感滑順，售價42元。圖／全家便利商店提供
米歇爾柯茲巧克力塔以可可塔皮搭配巧克力慕斯，風味香濃口感滑順，售價42元。圖／全家便利商店提供
交換禮物首選「全家」聖誕禮物福袋卡，內含500元購物金，另加碼Let's Café單品美式3杯。圖／全家便利商店提供
交換禮物首選「全家」聖誕禮物福袋卡，內含500元購物金，另加碼Let's Café單品美式3杯。圖／全家便利商店提供
米歇爾柯茲巧克力泡芙以可可軟泡芙加上巧克力卡士達鮮奶油，一口咬下充滿濃厚又不膩口的巧克力風味。圖／全家便利商店提供
米歇爾柯茲巧克力泡芙以可可軟泡芙加上巧克力卡士達鮮奶油，一口咬下充滿濃厚又不膩口的巧克力風味。圖／全家便利商店提供

foodpanda 便利商店 湯圓

延伸閱讀

「管爺」玩臉書社團聲量漲 變外送平台優惠碼逗樂師生

全家便利商店、畬室聯名推「熱柚香巧克力飲、橙香巧克力霜淇淋」

全台21店搶先開賣！全家便利商店獨家推「鼎王麻辣蛋」

賀劉冠廷奪金馬最佳男配角！全家便利商店一日限定指定咖啡買1送1

相關新聞

獨／撐了22年！「丹丹漢堡」漲2~5元 3套餐反變便宜

近期物價飆漲，讓許多餐飲業者紛紛調整產品售價。其中速食業南霸天、以高CP值著稱的「丹丹漢堡」也宣佈，將於12月17日起調...

舒暖牙醫診所漫綠 木石溫潤傾訴柔光

簡潔素雅的牙醫診所，於和煦暖光襯托下，輕展舒適明亮，易寬設計 張華騫 設計總監 鋪敘綠植營造室內暖意，灑落一片風光旖旎，舒緩來診患者焦灼的思緒、療癒看診者身心。

Talisker 1978年單桶攜手藝術創作 於蘇富比慈善拍賣

全球烈酒先驅帝亞吉歐以旗下28間明星酒廠的優勢，自2008年推出單桶臻選系列以來，受到各拍賣會與收藏行家追捧，屢屢創造拍...

居然趁機放閃？貝克漢的「耶誕醜毛衣」暗藏玄機

這幾年耶誕節要穿醜毛衣（Christmas Jumper）的傳統在社群平台的推波助瀾下有越演越烈的趨勢，尤其經過許多名人...

這耶誕套餐很粉紅！微兜、pd by petit doux限期供應

因應年末聚餐需求，即日起至12月31日，金色三麥集團旗下人氣女性餐酒館「微兜petit doux」，推出「甜蜜聖誕4人套...

經典「F」字樣變身小凳子 FENDI推出全新非洲風傢俱

設計概念不斷在各領域拓展的義大利時尚品牌FENDI，近日又推出了全新的合作企劃，這次是為了今年的邁阿密設計展而邀請來自非...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。