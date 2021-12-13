foodpanda攜手全家推「胖胖達聖誕聯名杯」限時7折優惠

歲末年終，線上線下攜手串連推優惠，讓你怎麼點都暖心！foodpanda宣布獨家聯手全家便利商店Let’s Café推出期間限定的「胖胖達聖誕聯名杯」，粉紅咖啡杯身搭配超萌胖胖達，散發無限活力與暖意。自12月15日起至12月30日，到全家店舖購買Let’s Café可享第2杯7折，在foodpanda上購買Let’s Café，則有同品項2杯8.5折、4 杯8折、6杯7.7折優惠，讓人不想出門也能隨時來杯療癒熱飲迎接暖心冬季。

全家便利商店自去年起與foodpanda合作外送服務，目前已擴展至20個縣市超過1,300間店舖，其中又以杯裝飲料、鮮食、零食泡麵商組最為熱銷。自12月15日起，凡透過foodpanda外送訂購，或直接至全家便利商店購買Let’s Café全品項大杯飲品均能擁有胖胖達聖誕聯名杯。不想出門的民眾，foodpanda同步祭出好康優惠，自12月15起至30日，在生鮮雜貨專區訂購全家便利商店商品，輸入專屬優惠碼「全家好咖」即可享獨家7折優惠，最高可折抵70元（每人限用2次）。

喜愛甜品的民眾也別錯過全家推出的創意新品，自12月15日起於「私品茶」推出現做杯裝飲料推出創意熱甜湯「芋見圓圓醇奶」，以冬季人氣芋頭口味製成芋泥牛奶，再加入Q彈可愛的三色地瓜圓，一口喝下暖心又暖胃，12月28日前會員嚐鮮價55元。而針對一定要應景吃湯圓的民眾，今年全家也主打「花生雙醬湯圓」、「森永牛奶糖包餡小湯圓」，12月15日起至12月21日，到「全家」購買可享3件7.5折優惠。此外，冬天也是吃巧克力的嘴饞季節，全家嚴選法國頂級專業巧克力「米歇爾‧柯茲」再推濃郁系新品巧克力塔與泡芙，12月15日起至12月28日購買指定中杯以上咖啡品項，加購可享半價優惠。