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全新特製毛小孩主餐登場！貳樓餐飲2021聖誕大餐好窩心

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
貳樓餐飲2021聖誕大餐特別設計全新毛小孩主餐「薯泥雪人」，直接感受聖誕氣氛。圖／貳樓餐飲提供。
貳樓餐飲2021聖誕大餐特別設計全新毛小孩主餐「薯泥雪人」，直接感受聖誕氣氛。圖／貳樓餐飲提供。

被網友封為寵物友善餐廳第一名的早午餐連鎖龍頭貳樓餐飲，2021聖誕大餐即日起至2022年1月2日隆重登場，特別設計全新的毛小孩主餐「薯泥雪人」，不單只是造型上直接感受得到聖誕氣氛，調味上也特別用心，使用原型的食材，嫩蛋上擺放薯泥推疊出來的雪人，再搭配天然的蔬菜做裝飾，絕對能夠放心讓家中的心肝寶貝快樂享用，歡迎顧客帶著毛小孩一同來用餐。

除了毛小孩專屬的主餐「薯泥雪人」之外，2021聖誕大餐還有多道高人氣餐點，包括適合團聚分享的聖誕花圈凱薩沙拉及BBQ烤雞等，以及「冰淇淋鳥巢庫納法」新甜點，每一道菜都令人難以抗拒。

五大超人氣主餐銷售排行榜冠軍「經典青醬鮮蝦細扁麵」，年度銷售破萬份份，是貳樓常客的最愛之一，獨特研發青醬調味與鮮蝦的紅配綠可說是最完美配色；還有鮮美蛤蜊搭配Q彈墨魚麵條的「酒香蒜味蛤蜊墨魚麵」，微微酒香大人味十足，很適合喜歡清爽系的消費者。

不能出國也沒關係，在貳樓也能品嘗到異國情調的「歐爸辣唐揚雞泡菜飯」，每一口彷彿與歐巴過著美好聖誕。最後是大人小孩都喜歡的「藍帶雞排奶油焗烤飯」，鮮嫩多汁的藍帶雞排鋪上滿滿的焗烤起司，是起司控必點的熱門餐點。除經典餐點外，還有全新餐點「朝日海味奶油蛋黃墨魚麵」，嚴選魚卵搭配特製奶油醬，加上生蛋黃與烏黑又Q彈滑順的墨魚麵完美結合，每一口宛如朝日般亮麗。

此外，經典人氣「聖誕花圈凱薩沙拉」，將沙拉搖身一變成為最應景的耶誕花圈，搭配洋釀炸雞與金黃薯片，繽紛美味好看又好拍；還有聖誕必吃的「BBQ烤雞」，近1公斤超大份量鮮嫩多汁搭配新鮮烤蔬菜，完美結合震撼老饕們的味蕾。最後享用完豐盛主餐後來份浪漫甜點，「冰淇淋鳥巢庫納法」是貳樓全新研發推出的人氣商品，庫納法是流傳於中東與地中海東部的阿拉伯甜點，彷彿鳥巢般的酥脆酥皮絲加上經典香草冰淇淋，細緻口感與開心果堅果香氣，恍若來到中東國家，甜而不膩令人難忘。

全新餐點「朝日海味奶油蛋黃墨魚麵」，嚴選魚卵搭配特製奶油醬，加上生蛋黃與烏黑又Q彈滑順的墨魚麵完美結合。。圖／貳樓餐飲提供。
全新餐點「朝日海味奶油蛋黃墨魚麵」，嚴選魚卵搭配特製奶油醬，加上生蛋黃與烏黑又Q彈滑順的墨魚麵完美結合。。圖／貳樓餐飲提供。
甜點控必吃「冰淇淋鳥巢庫納法」 ，甜而不膩恍若置身中東國度。圖／貳樓餐飲提供。
甜點控必吃「冰淇淋鳥巢庫納法」 ，甜而不膩恍若置身中東國度。圖／貳樓餐飲提供。
「貳樓」聖誕新花樣，推出全新2021聖誕大餐。圖／貳樓餐飲提供。
「貳樓」聖誕新花樣，推出全新2021聖誕大餐。圖／貳樓餐飲提供。
貳樓餐飲聖誕大餐推出必吃BBQ烤雞，鮮嫩多汁大人小孩一同享用。圖／貳樓餐飲提供。
貳樓餐飲聖誕大餐推出必吃BBQ烤雞，鮮嫩多汁大人小孩一同享用。圖／貳樓餐飲提供。

甜點 毛小孩 冰淇淋

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