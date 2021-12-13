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日本啤酒花加持！KIRIN一番搾鮮摘啤酒花期間限定登場

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
帶有水果香甜滋味的KIRIN冰結STRONG「桃子&芒果」水果調酒，獨具特色的「鑽石切割罐」所製造出的3D罐身起伏，宛若冰塊在杯中敲擊的絕妙感受。圖 / KIRIN提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
帶有水果香甜滋味的KIRIN冰結STRONG「桃子&芒果」水果調酒，獨具特色的「鑽石切割罐」所製造出的3D罐身起伏，宛若冰塊在杯中敲擊的絕妙感受。圖 / KIRIN提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

2021年即將過去，台灣麒麟瞄準年末的派對與團聚時刻，一口氣推出期間限定的KIRIN一番搾鮮摘啤酒花啤酒、冰結STRONG的「桃子&芒果」風味水果調酒，前者採用擁有50年歷史的日本啤酒花，後者則以酸甜的水果風味，帶來輕鬆好入口的歡樂氣氛。

「一番搾」的特色在於不添加任何副原料，並僅採用第一道萃取麥汁，相較於KIRIN其他系列啤酒高出1.5倍麥芽量，經典口味使用捷克SAAZ啤酒花因而帶有雅緻的草本香氣，而「鮮摘啤酒花」啤酒則採用日本岩手遠野市的Ibuki啤酒花，並以急速凍結技術，在採摘後24小時內快速冰凍，因而讓酒款帶有清新果香。

KIRIN的「冰結STRONG」系列則以9%的鮮明酒感與水果香氣，受到不少水果風味愛好者的喜愛，過去並曾推出過葡萄、檸檬、草莓等口味。本次的期間限定口味「桃子&芒果」則一次混合兩種酸甜滋味，加上宛如鑽石切割形狀的3D立體瓶身，有口感、有手感，同時限定7-ELEVEN獨家販售。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

採用日本岩手遠野市啤酒花的一番搾「鮮摘啤酒花」啤酒，帶有青草與果實香氣。圖 / KIRIN提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
採用日本岩手遠野市啤酒花的一番搾「鮮摘啤酒花」啤酒，帶有青草與果實香氣。圖 / KIRIN提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
以無色無味的純淨伏特加為基酒，冰結STRONG「桃子&芒果」水果調酒帶有兩種水果的酸甜複合滋味，並將於7-ELEVEN獨家販售。圖 / KIRIN提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
以無色無味的純淨伏特加為基酒，冰結STRONG「桃子&芒果」水果調酒帶有兩種水果的酸甜複合滋味，並將於7-ELEVEN獨家販售。圖 / KIRIN提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本 芒果 酒駕

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