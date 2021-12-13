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少女心噴發！史戴利口罩將參加高雄美容展 新品花色首度亮相發售

聯合新聞網 / 台北訊
STYLEi史戴利口罩將參加月中高雄美容展，新品花色將於展覽現場首度亮相發售。 圖／STYLEi史戴利提供
STYLEi史戴利口罩將參加月中高雄美容展，新品花色將於展覽現場首度亮相發售。 圖／STYLEi史戴利提供

南臺灣的朋友有福啦！STYLEi史戴利口罩將參加月中高雄美容展，新品花色將於展覽現場首度亮相發售，即將讓各位少女心大噴發！睽違許久的美容展於高雄展覽館12月17日開跑！STYLEi史戴利客製化口罩推出新專利產品：「STYLISH運動美容醫療口罩V96-s」，新產品於上個月萬金石馬拉松博覽會首發上市！與新北體育局聯名的運動款口罩，廣受運動界的選手好評，聯名款追加預購中。

「STYLISH運動美容醫療口罩V96-s」不僅布料本身極緻透氣、舒適極薄，而且醫美術後、敏弱肌皆適用。下雨天或運動同時有防水、防汗的效果，不需水洗即有自體抗菌除臭的功能。最環保的是具備長效耐用的屬性，可以連續使用96小時，延長對抗病毒的時效，不但降低每天更換口罩的頻率，更可以降低使用口罩的成本，即使帶妝連續使用96小時也沒有異味。

STYLEi客製化口罩新品「STYLISH運動美容醫療口罩V96-s」適合南台灣艷陽高照的好天氣。極高透氣度的布料，配戴一整天也完全不悶不熱，讓你在戶外活動可以大口呼吸，同時呵護你的面部肌膚！展覽期間還有推出展覽活動價，讓南臺灣的朋友體驗新的口罩呼吸舒適度！

STYLISH新品搶先看:https://www.styleilife.com/

展覽期間：2021/12.17(五)~12.20(一)　每日10:00至18:00　共４日

展覽地點：高雄展覽館

攤位編號：N015

口罩 醫美 新北 馬拉松

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