獨／撐了22年！「丹丹漢堡」漲2～5元　3套餐反變便宜

近期物價飆漲，讓許多餐飲業者紛紛調整產品售價。其中速食業南霸天、以高CP值著稱的「丹丹漢堡」也宣佈，將於12月17日起調整售價。其中已經22年沒漲價的「脆皮炸雞」調漲3元、「超長熱狗」調漲2元，其他如香酥米糕、火腿蛋三明治、地瓜薯條等餐點，也有2～4元的漲幅。部份套餐組合也有2～5元的調漲，平均漲幅2.06%。不過在一片漲聲中，共有3款套餐反而降價1～3元，同時員工的時薪，也已於12月起調高至170元起。

僅限於南部設有據點的丹丹漢堡，一直是以高CP值聞名。此次調整售價的產品中，許多產品都已經多年未調整售價（炸雞22年、超長熱狗15年；香酥米糕、火腿蛋三明治、肉鬆蛋三明治14年，烤醬雞堡、鮮脆雞腿堡9年）但因原物料、包材與基本工資等各項營運費用持續上漲，因此自12月17日起調整售價。

其中精選定食餐部份，共有3套調降1～3元（2、6、13號餐）；7套調升2～5元（1、4、5、7、9、10、14號餐），其餘套餐價格不變，平均漲幅約2.06%。至於加購地瓜薯條或紅醬波浪薯，則是漲價2元。早餐部份，除了5號、6號套餐調漲3元，變成38元以外，其他早餐套餐價格不變。另外點心組也宣告停賣。