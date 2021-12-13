回饋打疫苗者！ 京站今起限時3天周年慶回饋多送100

全台齊心防疫拚疫苗覆蓋率，響應政府政策，為了回饋已施打疫苗民眾，正值周年慶的京站時尚廣場，12月13日至12月15日「限時3天」Q卡友（或現場辦卡者），凡持PCR檢測陰性證明或接種疫苗紀錄卡(憑接種一劑紀錄即可)，除了享周年慶全館3,800送400元，再加贈100元 (每人每卡限兌換一次)。

遠東百貨配合中央防疫政策建置機動疫苗接種站，迄今有六店陸續加入，是全台配合店點最多的百貨。民眾只要攜帶健保卡、疫苗接種紀錄小黃卡就可以在百貨接種站就近施打，還有贈品可以拿。目前板橋大遠百機動疫苗接種站延續性服務到1月2日，由亞東醫院專業醫護團隊執行，周一至周五下午2點至6點，周六和周日提供下午2點至5點和晚間6點至8點兩個時段，莫德納疫苗隨到隨打免預約，地點在B1樓city'super服務台旁，在板橋大遠百打疫苗，再送200元抵用券和新北耶誕城桑塔熊專用口罩。

台北101從耶誕至農曆年間策畫「新年驚豔101」從購物中心、辦公大樓到89樓觀景台打造30個打卡裝置與策展，台北101為感謝防疫團隊與醫護人員兩年來辛苦付出，台北101將於耶誕佳節12月24日至12月30日，免費招待醫護從業人員上觀景台，欣賞最新打卡點「雲端上的秘境花園」，除周一休館外每日提供8個時段供選擇。12月15日起醫護人員可至Stage 101網站預定指定參訪日期，當日再前往購物中心B1服務台憑預約QR Code以及醫護人員證明文件(醫事人員執業執照)，即能兌換觀景台免費票券。