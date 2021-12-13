重現兒時回憶！維大力迴力車造型悠遊卡 周三開始預購
還記得台灣早年滿街跑的維大力汽水車嗎？悠遊卡公司攜手維大力公司，讓這款模仿易開罐造型的汽水車化身成迴力車造型悠遊卡，不僅可當悠遊卡使用，還能作為迴力小汽車玩具。12月15日起至21日，將於四大超商開放「限時不限量」預購，每張售票490元。
悠遊卡公司表示，維大力暢銷60年，金黃色的色澤相當於是維大力的註冊商標，今年與悠遊卡合作推出汽水胖胖瓶造型悠遊卡造成市場熱烈迴響後，再推出第二波「維大力造型悠遊卡-復古迴力車」，即將於12月15日在四大超商開放預購。
「維大力造型悠遊卡-復古迴力車」車身長度6.1公分，寬度3.2公分，模仿易開罐形狀的迴力車，每張售價490元，自12月15日11時至12月21日，在7-ELEVEN ibon、全家FamiPort、萊爾富Life-ET及OK超商OK-GO開放限時預購，依照購買順序可陸續取貨（詳細取貨日期與方式依通路公告為準）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言