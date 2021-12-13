重現兒時回憶！維大力迴力車造型悠遊卡 周三開始預購

還記得台灣早年滿街跑的維大力汽水車嗎？悠遊卡公司攜手維大力公司，讓這款模仿易開罐造型的汽水車化身成迴力車造型悠遊卡，不僅可當悠遊卡使用，還能作為迴力小汽車玩具。12月15日起至21日，將於四大超商開放「限時不限量」預購，每張售票490元。

悠遊卡公司表示，維大力暢銷60年，金黃色的色澤相當於是維大力的註冊商標，今年與悠遊卡合作推出汽水胖胖瓶造型悠遊卡造成市場熱烈迴響後，再推出第二波「維大力造型悠遊卡-復古迴力車」，即將於12月15日在四大超商開放預購。