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重現兒時回憶！維大力迴力車造型悠遊卡 周三開始預購

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
悠遊卡公司再度攜手維大力推出「維大力復古迴力車造型」悠遊卡。圖／悠遊卡公司提供
悠遊卡公司再度攜手維大力推出「維大力復古迴力車造型」悠遊卡。圖／悠遊卡公司提供

還記得台灣早年滿街跑的維大力汽水車嗎？悠遊卡公司攜手維大力公司，讓這款模仿易開罐造型的汽水車化身成迴力車造型悠遊卡，不僅可當悠遊卡使用，還能作為迴力小汽車玩具。12月15日起至21日，將於四大超商開放「限時不限量」預購，每張售票490元。

悠遊卡公司表示，維大力暢銷60年，金黃色的色澤相當於是維大力的註冊商標，今年與悠遊卡合作推出汽水胖胖瓶造型悠遊卡造成市場熱烈迴響後，再推出第二波「維大力造型悠遊卡-復古迴力車」，即將於12月15日在四大超商開放預購。

「維大力造型悠遊卡-復古迴力車」車身長度6.1公分，寬度3.2公分，模仿易開罐形狀的迴力車，每張售價490元，自12月15日11時至12月21日，在7-ELEVEN ibon、全家FamiPort、萊爾富Life-ET及OK超商OK-GO開放限時預購，依照購買順序可陸續取貨（詳細取貨日期與方式依通路公告為準）。

悠遊卡公司再度攜手維大力推出「維大力復古迴力車造型」悠遊卡。圖／悠遊卡公司提供
悠遊卡公司再度攜手維大力推出「維大力復古迴力車造型」悠遊卡。圖／悠遊卡公司提供

悠遊卡 超商

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