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冬季絕美銀色絕景 CHOPARD、MIKIMOTO雪花隨身飛舞

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
MIKIMOTO Luxury Gift Collection新品包括以植物性大豆蠟製成的蠟燭，散發出Mikimoto Eau de Parfum香水的神秘香味，3,300元；相框以品牌經典的珍珠串鍊作為靈感設計，5,000元；香氛蠟燭與相框皆為台北101頂級珠寶旗艦店獨家販售。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Luxury Gift Collection新品包括以植物性大豆蠟製成的蠟燭，散發出Mikimoto Eau de Parfum香水的神秘香味，3,300元；相框以品牌經典的珍珠串鍊作為靈感設計，5,000元；香氛蠟燭與相框皆為台北101頂級珠寶旗艦店獨家販售。圖／MIKIMOTO提供

想到冬季，就想到全世界被一片銀白色雪花覆蓋著的美麗景緻，紛飛的白雪始終迷人，遠看如輕柔飛絮、近看是渾然天成的幾何圖騰。今年歲末，來自瑞士的蕭邦（CHOPARD）和日本的MIKIMOTO，不約而同地獻上一系列以雪花冰晶作為靈感的珠寶腕表，妝點冬日佳節。

滑動鑽石是蕭邦經典的珠寶腕表作品，全新Happy Snowflakes延續經典Happy Sport系列結合精鋼與鑽石兩種材質的大膽手法，以及讓鑽石在表盤上兩片藍寶石水晶玻璃間自由滑動的標誌之作，以3顆無鑲嵌的滑動鑽石搭配一枚雪花，隨著手腕的動作旋轉舞動。為了構成這幅迷人畫作的背景，蕭邦工作坊為Happy Snowflakes腕表設計一枚銀色鍛製表盤，以多重折射方式捕捉光線，與滑動鑽石和滑動雪花的耀眼光芒相映成趣。蕭邦也同時推出一款相配的符合倫理道德標準18K白金滑動鑽石雪花吊墜，可以一起或單獨。

雪花紛飛的日本冬季，銀色世界洋溢歡愉氛圍。MIKIMOTO以鑽石雪花搭配品牌的經典珍珠，創作出美麗的經典優雅，讓夢想中的耶誕佳節完美呈現。鍊墜、鑽戒、與耳環，精選精巧優雅的Akoya珍珠，搭配白K金與鑽石組成的雪花圖騰。另一組設計則是以粉紅金和鑽石勾勒出雪花結晶的細節，六角幾何冰晶層層堆疊、鑽石猶如結晶點綴其上，備有耳環和鍊墜兩種珠寶可日常配戴。今年MIKIMOTO更特別推出香氛蠟燭與相框兩款Luxury Gift Collection新作，於台北101頂級珠寶旗艦店獨家販售；無論是自用或是餽贈，皆為寒冷的季節增添溫暖氣息。

蕭邦Happy Snowflakes 30毫米精鋼鑲鑽自動腕表，綴以符合倫理道德標準的18K白金鑲嵌的3顆滑動鑽石及雪花造型滑動鑽石，48萬5,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Snowflakes 30毫米精鋼鑲鑽自動腕表，綴以符合倫理道德標準的18K白金鑲嵌的3顆滑動鑽石及雪花造型滑動鑽石，48萬5,000元。圖／蕭邦提供
MIKIMOTO 粉紅金雪花造型鑽石墜鍊，18K粉紅金鑲嵌鑽石，38,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO 粉紅金雪花造型鑽石墜鍊，18K粉紅金鑲嵌鑽石，38,000元。圖／MIKIMOTO提供
蕭邦Happy Snowflakes項鍊以符合倫理道德標準的18K白金打造，中央裝飾滑動鑽石雪花。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Snowflakes項鍊以符合倫理道德標準的18K白金打造，中央裝飾滑動鑽石雪花。圖／蕭邦提供
本季珠寶捕捉雪花飛舞的冬日美景。圖／蕭邦、MIKIMOTO提供
本季珠寶捕捉雪花飛舞的冬日美景。圖／蕭邦、MIKIMOTO提供
蕭邦Happy Snowflakes 30毫米精鋼自動腕表，綴以符合倫理道德標準的18K白金鑲嵌的3顆滑動鑽石及雪花造型滑動鑽石，23萬5,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Snowflakes 30毫米精鋼自動腕表，綴以符合倫理道德標準的18K白金鑲嵌的3顆滑動鑽石及雪花造型滑動鑽石，23萬5,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Snowflakes系列腕表，表盤上漫天雪景，於冬日陽光下閃閃發亮。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Snowflakes系列腕表，表盤上漫天雪景，於冬日陽光下閃閃發亮。圖／蕭邦提供
MIKIMOTO粉紅金雪花造型鑽石耳環，18K粉紅金鑲嵌鑽石，45,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO粉紅金雪花造型鑽石耳環，18K粉紅金鑲嵌鑽石，45,000元。圖／MIKIMOTO提供
蕭邦Happy Snowflakes項鍊，符合倫理道德標準的18K白金鑲鑽，飾有一顆活動雪花鑽石，16萬5,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Snowflakes項鍊，符合倫理道德標準的18K白金鑲鑽，飾有一顆活動雪花鑽石，16萬5,000元。圖／蕭邦提供
MIKIMOTO 雪花造型珍珠鑽石墜鍊，18K白金鑲嵌鑽石，搭配約7.75毫米日本Akoya珍珠，56,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO 雪花造型珍珠鑽石墜鍊，18K白金鑲嵌鑽石，搭配約7.75毫米日本Akoya珍珠，56,000元。圖／MIKIMOTO提供
蕭邦Happy Snowflakes項鍊，符合倫理道德標準的18K白金，飾有一顆活動雪花鑽石，11萬1,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Snowflakes項鍊，符合倫理道德標準的18K白金，飾有一顆活動雪花鑽石，11萬1,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Snowflakes精鋼鑲鑽自動腕表，淡藍色珍珠母貝面盤綴以3顆滑動鑽石與1顆滑動雪花，65萬1,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Snowflakes精鋼鑲鑽自動腕表，淡藍色珍珠母貝面盤綴以3顆滑動鑽石與1顆滑動雪花，65萬1,000元。圖／蕭邦提供
MIKIMOTO 雪花造型珍珠鑽石耳環，珍珠部分可拆下單獨配戴雪花；18K白金鑲嵌鑽石，搭配約7.00毫米日本Akoya珍珠，72,600元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO 雪花造型珍珠鑽石耳環，珍珠部分可拆下單獨配戴雪花；18K白金鑲嵌鑽石，搭配約7.00毫米日本Akoya珍珠，72,600元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO 雪花造型珍珠鑽戒，18K白金鑲嵌鑽石，搭配約7.50毫米日本Akoya珍珠，55,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO 雪花造型珍珠鑽戒，18K白金鑲嵌鑽石，搭配約7.50毫米日本Akoya珍珠，55,000元。圖／MIKIMOTO提供
蕭邦Happy Snowflakes精鋼鑲鑽自動腕表，淡藍色珍珠母貝面盤綴以3顆滑動鑽石與1顆滑動雪花，65萬1,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦Happy Snowflakes精鋼鑲鑽自動腕表，淡藍色珍珠母貝面盤綴以3顆滑動鑽石與1顆滑動雪花，65萬1,000元。圖／蕭邦提供

鑽石 珠寶 腕表

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