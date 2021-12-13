冬季絕美銀色絕景 CHOPARD、MIKIMOTO雪花隨身飛舞

想到冬季，就想到全世界被一片銀白色雪花覆蓋著的美麗景緻，紛飛的白雪始終迷人，遠看如輕柔飛絮、近看是渾然天成的幾何圖騰。今年歲末，來自瑞士的蕭邦（CHOPARD）和日本的MIKIMOTO，不約而同地獻上一系列以雪花冰晶作為靈感的珠寶腕表，妝點冬日佳節。

滑動鑽石是蕭邦經典的珠寶腕表作品，全新Happy Snowflakes延續經典Happy Sport系列結合精鋼與鑽石兩種材質的大膽手法，以及讓鑽石在表盤上兩片藍寶石水晶玻璃間自由滑動的標誌之作，以3顆無鑲嵌的滑動鑽石搭配一枚雪花，隨著手腕的動作旋轉舞動。為了構成這幅迷人畫作的背景，蕭邦工作坊為Happy Snowflakes腕表設計一枚銀色鍛製表盤，以多重折射方式捕捉光線，與滑動鑽石和滑動雪花的耀眼光芒相映成趣。蕭邦也同時推出一款相配的符合倫理道德標準18K白金滑動鑽石雪花吊墜，可以一起或單獨。