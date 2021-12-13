冬季絕美銀色絕景 CHOPARD、MIKIMOTO雪花隨身飛舞
想到冬季，就想到全世界被一片銀白色雪花覆蓋著的美麗景緻，紛飛的白雪始終迷人，遠看如輕柔飛絮、近看是渾然天成的幾何圖騰。今年歲末，來自瑞士的蕭邦（CHOPARD）和日本的MIKIMOTO，不約而同地獻上一系列以雪花冰晶作為靈感的珠寶腕表，妝點冬日佳節。
滑動鑽石是蕭邦經典的珠寶腕表作品，全新Happy Snowflakes延續經典Happy Sport系列結合精鋼與鑽石兩種材質的大膽手法，以及讓鑽石在表盤上兩片藍寶石水晶玻璃間自由滑動的標誌之作，以3顆無鑲嵌的滑動鑽石搭配一枚雪花，隨著手腕的動作旋轉舞動。為了構成這幅迷人畫作的背景，蕭邦工作坊為Happy Snowflakes腕表設計一枚銀色鍛製表盤，以多重折射方式捕捉光線，與滑動鑽石和滑動雪花的耀眼光芒相映成趣。蕭邦也同時推出一款相配的符合倫理道德標準18K白金滑動鑽石雪花吊墜，可以一起或單獨。
雪花紛飛的日本冬季，銀色世界洋溢歡愉氛圍。MIKIMOTO以鑽石雪花搭配品牌的經典珍珠，創作出美麗的經典優雅，讓夢想中的耶誕佳節完美呈現。鍊墜、鑽戒、與耳環，精選精巧優雅的Akoya珍珠，搭配白K金與鑽石組成的雪花圖騰。另一組設計則是以粉紅金和鑽石勾勒出雪花結晶的細節，六角幾何冰晶層層堆疊、鑽石猶如結晶點綴其上，備有耳環和鍊墜兩種珠寶可日常配戴。今年MIKIMOTO更特別推出香氛蠟燭與相框兩款Luxury Gift Collection新作，於台北101頂級珠寶旗艦店獨家販售；無論是自用或是餽贈，皆為寒冷的季節增添溫暖氣息。
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