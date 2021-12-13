文化部所屬展館首次發生大火 李永得：一周內提報告

國立台灣工藝研究發展中心台北當代工藝設計分館3日下午發生火警，除建物受損，亦有參展作品亦遭火吻。文化部長李永得今赴立院報告預算，針對此事表示，「文化部一定會負起責任」，已啟動各項修復、賠償作業，並與藝術家針對展品受損進行協調。他表示，文化部一周內針對此事提出報告。

李永得上周五於南投參加國家工藝獎頒獎典禮時，已針對工藝中心台北當代工藝設計分館發生火災一事，向所有的參展工藝家表達最深的歉意。他在典禮上強調，火災現場開放後，即到現場瞭解工藝家在火災中造成的損失，當場亦責成工藝中心不論火災鑑定結果，應即刻啟動各項修復、賠償等作業，「文化部一定會負起責任」，此外，文化部所屬各場館也應重新檢討各項安全措施及防護作為。

立委萬美玲、黃國書，今於立院針對火災一事質詢。黃國書指出，這是文化部所屬展館第一次發生如此嚴重的火災，台北當代工藝設計分館是市定古蹟，火災鑑定一個月後出來，若是因策展造成火災，問題更麻煩。他認為文化部必須跟藝術界建立信任關係，要求一周內提出相關報告。

萬美玲表示，台北當代工藝分館發生火警，文化部發出的新聞稿，第一時間引述台北消防局的資料，災損只有五萬元，引起工藝界的反彈。李永得表示，五萬元是消防單位初步的估計，並非工藝中心或文化部的估計，五萬元僅根據結構受損狀況。

李永得表示，典藏加上參展作品，台北當代工藝設計分館共計收藏266件作品，展品逾8成都有保險，僅少部分準備進場參展的作品仍未保險，如何補償會有鑑定機制。與藝術家的協商補償，預計一個月內會有結果。