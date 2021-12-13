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文化部所屬展館首次發生大火 李永得：一周內提報告

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
台北市中正區南海路上的國立台灣工藝研究發展中心台北當代工藝設計分館今午3時發生火災。記者李隆揆／攝影
台北市中正區南海路上的國立台灣工藝研究發展中心台北當代工藝設計分館今午3時發生火災。記者李隆揆／攝影

國立台灣工藝研究發展中心台北當代工藝設計分館3日下午發生火警，除建物受損，亦有參展作品亦遭火吻。文化部長李永得今赴立院報告預算，針對此事表示，「文化部一定會負起責任」，已啟動各項修復、賠償作業，並與藝術家針對展品受損進行協調。他表示，文化部一周內針對此事提出報告。

李永得上周五於南投參加國家工藝獎頒獎典禮時，已針對工藝中心台北當代工藝設計分館發生火災一事，向所有的參展工藝家表達最深的歉意。他在典禮上強調，火災現場開放後，即到現場瞭解工藝家在火災中造成的損失，當場亦責成工藝中心不論火災鑑定結果，應即刻啟動各項修復、賠償等作業，「文化部一定會負起責任」，此外，文化部所屬各場館也應重新檢討各項安全措施及防護作為。

立委萬美玲、黃國書，今於立院針對火災一事質詢。黃國書指出，這是文化部所屬展館第一次發生如此嚴重的火災，台北當代工藝設計分館是市定古蹟，火災鑑定一個月後出來，若是因策展造成火災，問題更麻煩。他認為文化部必須跟藝術界建立信任關係，要求一周內提出相關報告。

萬美玲表示，台北當代工藝分館發生火警，文化部發出的新聞稿，第一時間引述台北消防局的資料，災損只有五萬元，引起工藝界的反彈。李永得表示，五萬元是消防單位初步的估計，並非工藝中心或文化部的估計，五萬元僅根據結構受損狀況。

李永得表示，典藏加上參展作品，台北當代工藝設計分館共計收藏266件作品，展品逾8成都有保險，僅少部分準備進場參展的作品仍未保險，如何補償會有鑑定機制。與藝術家的協商補償，預計一個月內會有結果。

文化部 火災

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