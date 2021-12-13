聯手刺青名家 羅杰杜彼打造101期間限定城市藝術工坊

時間沒有形體，卻同時有理性與感性共同構築。一如藝術的形式多元，需要有理性與感性同時揮灑。瑞士高級鐘表品牌羅杰杜彼（Roger Dubuis）近年倡議以「超級鐘表」重新定義「高級製表」，並邀請藝術家為時計賦予更高層次的美學意涵。品牌更自上周起於台北101打造期間限定「城市藝術工坊」，並邀請知名刺青藝術家林立杰（Josh Lin）快閃合作。

羅杰杜彼自去年始積極與多位城市藝術家合作，包含自美國的刺青藝術家Dr. Woo、法國的塗鴉藝術家Gully，以及中國當代藝術家劉韡，重新演繹品牌的Excalibur Monotourbillon王者系列單陀飛輪腕表，本次則將眼光投向本地，與台灣刺青藝術家林立杰展開合作。

Josh Lin則除了是多位人氣明星如余文樂、吳建豪的愛用刺青師，本身也創立品牌Synthetic Lab。他擅長揉合東方構圖與西方的圖像題材，以人體結構為思考先決，其instagram帳號並有超過14萬追蹤人數。本次他應Roger Dubuis邀請在紅、藍、灰三色一組的皮表帶背面，從理性與感性為出發點思考時間，將手指與天空、骷髏與心臟、大腦與幾何圖形以對比為串連，巧妙找到高級鐘表與刺青藝術的聯集。

同時羅杰杜彼更將對城市藝術文化的熱愛帶進台北城市，於台北101購物中心信義環二樓的紳士名品長廊，將復古風格的皮革長椅、Josh Lin的專業刺青設備完整陳設於現場，打造一場少見的互動式體驗。羅杰杜彼的收藏家，可將本身收藏表款配戴至現場，在與林立杰進行諮商後，由後者將收藏家的一段心得、故事、精神體驗，化為或抽象或具象的符碼，並以刺青的形式留存於皮表帶內側，除了賦予表款更為客製化的精神意涵，同時實踐品牌提倡之「超級鐘表」與城市藝術美學。