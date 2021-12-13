聽新聞
test
0:00 / 0:00
小資吃美食迎新年！8間年末聚餐方案 1人473元起
在2021年末之際，慕里諾餐飲集團集結旗下8個品牌，推出一系列適合聖誕跨年、年節聚餐的方案組合，讓小資民眾可以在歲末也能享受歡樂的餐聚時光。
北海道湯咖哩專門店「Suage」以究好豬為主角，即日起至2月15日期間推出「戰斧豬排湯咖哩」，戰斧豬排重達300公克，經多種香料醃漬後在香煎，並囊括肋排、霜降與帶骨大里肌的多重部位，讓人享受大口吃肉的樂趣，每份520元，另外還有應景的「湯咖哩豪華雙人餐」，以戰斧豬排湯咖哩搭配綜合海鮮湯咖哩，還有升級的炙燒起士飯、2款任選飲品，每組999元，約享88折優惠。
同樣時段內，「BEPPIN SPATA」，推出「歡樂3人分享餐」，集結日本直火風味烤牛肉沙拉、U.S Choice肋眼牛排、各式義大利麵等料理，每套2,699元。主打義大利生麵的「石壁家」，今年推出以各式義大利麵生麵與4oz肋眼牛排等輕鬆料理的「歡樂3人分享餐」，每套2,599元。「杏桃鬆餅屋」則提供「4人歡樂分享餐」，以4公分厚的HONOLULU熔岩鬆餅搭配各項鹹食，每套1,890元。
提供4種不同風味醬汁的「泰迪農園咖哩」，此次主打以翼板牛排咖哩為首的「超值雙饗宴」，以及適合4人分享的「歡樂分享餐」，各為1,280、2,780元。「勝勢豬排」則以酥炸紐約客牛排套餐搭配中份腰內豬排套餐為首，推出「雙人豪華餐」，每套1,280元」；「勝政豬排」則提供「伊比利豪華雙人餐」，每套1,299元。「鳥丈爐端燒」也提供不同套餐方案，2人1,150元起、4人2,450元起。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言