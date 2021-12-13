交換禮物不踩雷！這幾款實用美型3C禮讓你友誼儲值破表
耶誕節準備好要交換禮物了嗎？如果想要為重視的親友送上最貼心實用的禮物，功能又潮、外型又美的的3C用品絕對是令收禮的人印象深刻的選擇。
Logitech羅技因應派對季節，特別推出2組不同風格的配件禮盒，其中超搶眼的POP潮玩禮盒，共有魅力桃、夢幻紫2款，內含同色系POP KEYS鍵盤、POP MOUSE滑鼠以及桌墊，POP系列皆有可設定一鍵發送的EMOJI表情符號與快捷鍵，適合喜愛使用表情符號展現個人風格的族群。另外還有搭配2款不同功能鍵盤的時尚美型鍵鼠組合，包括上方有獨特凹槽設計的K580鍵盤，以及擁有可愛圓形按鍵的K380鍵盤，2款鍵盤都輕巧時尚，可跨平台最多同時連接3台裝置、透過快速鍵直覺切換使用，搭配最百搭合手的M350滑鼠與小鼠墊，2,000元有找就可以享受最有效率的工作、娛樂生活。如果對於電競、直播、錄音有其他需求，羅技也有一系列商品讓你自用送禮兩相宜。
而對聲音有更多要求的使用者，Bose也在年末送上好禮清單，若想要隨時享受全然不受干擾環境，新款Bose QuietComfort 45消噪耳機擁有全新最佳化的消噪功能，與舒適的耳罩式配戴體驗。運動達人則可以試試看Bose無線耳塞，享受IPX4防汗防潑濺功能與牢靠的佩戴穩定度。日常工作經常需要多工同步進行的人，Bose消噪耳塞讓你享受在聽音樂、Podcast、通話之間自由選擇並調整最是聆聽模式的彈性。回到家，Bose智慧型家庭娛樂揚聲器300則可以陪你享受震撼的影音娛樂體驗；有睡眠困擾的人，睡覺時則可戴上Bose遮噪睡眠耳塞II，幫助提升睡眠品質。
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