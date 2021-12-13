交換禮物不踩雷！這幾款實用美型3C禮讓你友誼儲值破表

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
Bose QuietComfort 45消噪耳機達24小時單次充電使用時長和全天佩戴的舒適穩固，滿足長時間專注工作的需要。圖／Bose提供
Bose QuietComfort 45消噪耳機達24小時單次充電使用時長和全天佩戴的舒適穩固，滿足長時間專注工作的需要。圖／Bose提供

耶誕節準備好要交換禮物了嗎？如果想要為重視的親友送上最貼心實用的禮物，功能又潮、外型又美的的3C用品絕對是令收禮的人印象深刻的選擇。

Logitech羅技因應派對季節，特別推出2組不同風格的配件禮盒，其中超搶眼的POP潮玩禮盒，共有魅力桃、夢幻紫2款，內含同色系POP KEYS鍵盤、POP MOUSE滑鼠以及桌墊，POP系列皆有可設定一鍵發送的EMOJI表情符號與快捷鍵，適合喜愛使用表情符號展現個人風格的族群。另外還有搭配2款不同功能鍵盤的時尚美型鍵鼠組合，包括上方有獨特凹槽設計的K580鍵盤，以及擁有可愛圓形按鍵的K380鍵盤，2款鍵盤都輕巧時尚，可跨平台最多同時連接3台裝置、透過快速鍵直覺切換使用，搭配最百搭合手的M350滑鼠與小鼠墊，2,000元有找就可以享受最有效率的工作、娛樂生活。如果對於電競、直播、錄音有其他需求，羅技也有一系列商品讓你自用送禮兩相宜。

而對聲音有更多要求的使用者，Bose也在年末送上好禮清單，若想要隨時享受全然不受干擾環境，新款Bose QuietComfort 45消噪耳機擁有全新最佳化的消噪功能，與舒適的耳罩式配戴體驗。運動達人則可以試試看Bose無線耳塞，享受IPX4防汗防潑濺功能與牢靠的佩戴穩定度。日常工作經常需要多工同步進行的人，Bose消噪耳塞讓你享受在聽音樂、Podcast、通話之間自由選擇並調整最是聆聽模式的彈性。回到家，Bose智慧型家庭娛樂揚聲器300則可以陪你享受震撼的影音娛樂體驗；有睡眠困擾的人，睡覺時則可戴上Bose遮噪睡眠耳塞II，幫助提升睡眠品質。

Logitech攜手誠品打造第一間生活型態為主題的誠品站前快閃店。圖／羅技提供
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不管是全家歡聚還是個人獨享，Bose智慧型家庭娛樂揚聲器300可帶來比以往更好的影視享受。圖／Bose提供
不管是全家歡聚還是個人獨享，Bose智慧型家庭娛樂揚聲器300可帶來比以往更好的影視享受。圖／Bose提供
質感簡約的K580鍵盤，凹槽設計讓各種行動裝置都能瞬間升級輸入體驗。圖／羅技提供
質感簡約的K580鍵盤，凹槽設計讓各種行動裝置都能瞬間升級輸入體驗。圖／羅技提供
無論你是為狂熱運動達人，還是為健身新手選擇禮物，Bose無線耳塞都是理想的健身伴侶。圖／Bose提供
無論你是為狂熱運動達人，還是為健身新手選擇禮物，Bose無線耳塞都是理想的健身伴侶。圖／Bose提供
對於那些始終在忙碌中的人來說，Bose消噪耳塞是聽音樂、Podcast、和通話的理想選擇，幫助靜音喧囂環境，即刻享受片刻寧靜。圖／Bose提供
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Logitech誠品站前快閃店，擁有獨家抽屜式展櫃設計，展示品牌全系列完整商品。記者黃筱晴／攝影
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小資女必BUY時尚美型鍵鼠組，打造質感辦公日常。圖／羅技提供
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功能獨特的Bose遮噪睡眠耳塞II，讓你為有睡眠困擾的自己或朋友準備的一份貼心好禮。圖／Bose提供
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羅技POP潮玩禮盒，建議售價4,179元。記者黃筱晴／攝影
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