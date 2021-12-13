交換禮物不踩雷！這幾款實用美型3C禮讓你友誼儲值破表

耶誕節準備好要交換禮物了嗎？如果想要為重視的親友送上最貼心實用的禮物，功能又潮、外型又美的的3C用品絕對是令收禮的人印象深刻的選擇。

Logitech羅技因應派對季節，特別推出2組不同風格的配件禮盒，其中超搶眼的POP潮玩禮盒，共有魅力桃、夢幻紫2款，內含同色系POP KEYS鍵盤、POP MOUSE滑鼠以及桌墊，POP系列皆有可設定一鍵發送的EMOJI表情符號與快捷鍵，適合喜愛使用表情符號展現個人風格的族群。另外還有搭配2款不同功能鍵盤的時尚美型鍵鼠組合，包括上方有獨特凹槽設計的K580鍵盤，以及擁有可愛圓形按鍵的K380鍵盤，2款鍵盤都輕巧時尚，可跨平台最多同時連接3台裝置、透過快速鍵直覺切換使用，搭配最百搭合手的M350滑鼠與小鼠墊，2,000元有找就可以享受最有效率的工作、娛樂生活。如果對於電競、直播、錄音有其他需求，羅技也有一系列商品讓你自用送禮兩相宜。