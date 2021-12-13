咖啡＋藝術空間！曾愷玹「10680」咖啡店　12／17開幕

由女星曾愷玹所設立的咖啡店「10680」，即將在12月17日於台北市安和路上正式開幕，也讓婚後漸淡出演藝圈的曾愷玹，首度跨足創業闆娘身份。店內除了提供多款道南館、虎咖啡的咖啡、紅酒、調飲之外，最大的特色，就是打造了開放明亮的藝術選物空間，集結奈良美智、Louise Bourgeois、Andy Rementer、Susan Alexandra等諸多設計師的作品，讓民眾品飲咖啡的同時，還可以沉浸在藝術的氛圍之中。

看似密碼的店名「10680」，對於郵差可能十分熟悉，因為正是取自店址的郵遞區號。曾愷玹透露，這間店原本是家中的獸醫院，也曾作為媽媽的餐廳使用，現在則是重新改裝成為咖啡及藝術選物空間，並以郵遞區號命名。不同於一般的咖啡店，曾愷玹認為，台灣許多咖啡都有自己的主題性，但卻少見同時結合咖啡與藝術選物店的複合型空間，因此以自己的喜愛與熱情為基礎，親力親為打造出「10680」，並自今年8月起開始試營運。

雖然店內同時集結「咖啡」與「藝術」兩個元素，但是10680卻未替兩者做出明顯空間區隔。開放式的咖啡工作區，能夠直接欣賞職人烹煮咖啡的一點一滴，品聞怡人香氛，轉頭就可見到選品空間；所有的藝術選物，也採開放式陳列，能夠直接把玩、欣賞。至於牆壁上的留白，則是用曾愷玹與老公挑選的畫作點綴，還可見到私人收藏的潮流玩具，為空間增添童趣感。

為了提供高品質的咖啡，10680特別選用台南名店「道南館」的單品咖啡，包括有阿里山特富野鐵比卡水洗、蘇丹汝魅厭氧日曬、哥倫比亞Betania莊園粉紅波旁日曬等多款選擇，單杯180～280元不等。曾愷玹表示，自己每天都要喝咖啡，也四處尋找厲害的咖啡。「道南館是2年前我們去台南旅行時喝到的，一喝驚為天人！」所以成立10680後，曾愷玹特別選擇使用道南館的咖啡豆，並且比照本館的沖煮方式，透過愛樂壓、虹吸等方式沖煮，藉此完整重現最佳風味。除此之外，店內亦選用宜蘭的「虎咖啡」，提供拿鐵、摩卡等品項，單杯100～130元不等，還有多款曾愷玹自己力薦的紅白酒，以及無酒精的氣泡飲品可供品嚐。

曾愷玹本身非常喜歡藝術，也經常走訪美術館、藝廊。10680店內最大的特點，就是她精心挑選的一系列藝術選品。曾愷玹表示，許多人談到「藝術」就會害怕、覺得昂貴與遙遠，但其實藝術就是生活、是真實存在的；許多藝術家也想要把藝術帶到生活之中，讓生活變得更好。因此10680的選品，多是實用性考量，包括有包包、衣服、香氛、杯子等約200種品項。例如有奈良美智的週邊，還有以裝置藝術作品為基礎，由Third Drawer Down Studio 與 Louise Bourgeois 和東方基金會合作的骨瓷馬克杯套裝，或是使用多位獨立設計師作品製作而成的Areaware拼圖，或是泰國設計師Patipat Chaipukdee創立的Dry Clean Only服飾、Susan Alexandra的串珠包與配件等一系列選品，都是可以為生活增添許多明亮感與趣味。

儘管本身大學就讀餐飲管理科系，小時候也曾在家中餐廳幫忙，但是10680乃是曾愷玹首度創業之作。曾愷玹即指出，實際創業後，才知道辛苦之處，「往往有一個想法，就要顧及1,000個、10,000個細節」。也期待透過10680的開幕，為藝術、咖啡愛好者，創造一處享受生活的複合型生活空間。

【10680】

地址：台北市大安區安和路二段112號號1樓