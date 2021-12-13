聽新聞
test
0:00 / 0:00

咖啡＋藝術空間！曾愷玹「10680」咖啡店　12／17開幕

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
曾愷玹的選物，多具有實用性考量，方便讓藝術走進生活。記者沈昱嘉／攝影
曾愷玹的選物，多具有實用性考量，方便讓藝術走進生活。記者沈昱嘉／攝影

由女星曾愷玹所設立的咖啡店「10680」，即將在12月17日於台北市安和路上正式開幕，也讓婚後漸淡出演藝圈的曾愷玹，首度跨足創業闆娘身份。店內除了提供多款道南館、虎咖啡的咖啡、紅酒、調飲之外，最大的特色，就是打造了開放明亮的藝術選物空間，集結奈良美智、Louise Bourgeois、Andy Rementer、Susan Alexandra等諸多設計師的作品，讓民眾品飲咖啡的同時，還可以沉浸在藝術的氛圍之中。

看似密碼的店名「10680」，對於郵差可能十分熟悉，因為正是取自店址的郵遞區號。曾愷玹透露，這間店原本是家中的獸醫院，也曾作為媽媽的餐廳使用，現在則是重新改裝成為咖啡及藝術選物空間，並以郵遞區號命名。不同於一般的咖啡店，曾愷玹認為，台灣許多咖啡都有自己的主題性，但卻少見同時結合咖啡與藝術選物店的複合型空間，因此以自己的喜愛與熱情為基礎，親力親為打造出「10680」，並自今年8月起開始試營運。

雖然店內同時集結「咖啡」與「藝術」兩個元素，但是10680卻未替兩者做出明顯空間區隔。開放式的咖啡工作區，能夠直接欣賞職人烹煮咖啡的一點一滴，品聞怡人香氛，轉頭就可見到選品空間；所有的藝術選物，也採開放式陳列，能夠直接把玩、欣賞。至於牆壁上的留白，則是用曾愷玹與老公挑選的畫作點綴，還可見到私人收藏的潮流玩具，為空間增添童趣感。

為了提供高品質的咖啡，10680特別選用台南名店「道南館」的單品咖啡，包括有阿里山特富野鐵比卡水洗、蘇丹汝魅厭氧日曬、哥倫比亞Betania莊園粉紅波旁日曬等多款選擇，單杯180～280元不等。曾愷玹表示，自己每天都要喝咖啡，也四處尋找厲害的咖啡。「道南館是2年前我們去台南旅行時喝到的，一喝驚為天人！」所以成立10680後，曾愷玹特別選擇使用道南館的咖啡豆，並且比照本館的沖煮方式，透過愛樂壓、虹吸等方式沖煮，藉此完整重現最佳風味。除此之外，店內亦選用宜蘭的「虎咖啡」，提供拿鐵、摩卡等品項，單杯100～130元不等，還有多款曾愷玹自己力薦的紅白酒，以及無酒精的氣泡飲品可供品嚐。

曾愷玹本身非常喜歡藝術，也經常走訪美術館、藝廊。10680店內最大的特點，就是她精心挑選的一系列藝術選品。曾愷玹表示，許多人談到「藝術」就會害怕、覺得昂貴與遙遠，但其實藝術就是生活、是真實存在的；許多藝術家也想要把藝術帶到生活之中，讓生活變得更好。因此10680的選品，多是實用性考量，包括有包包、衣服、香氛、杯子等約200種品項。例如有奈良美智的週邊，還有以裝置藝術作品為基礎，由Third Drawer Down Studio 與 Louise Bourgeois 和東方基金會合作的骨瓷馬克杯套裝，或是使用多位獨立設計師作品製作而成的Areaware拼圖，或是泰國設計師Patipat Chaipukdee創立的Dry Clean Only服飾、Susan Alexandra的串珠包與配件等一系列選品，都是可以為生活增添許多明亮感與趣味。

儘管本身大學就讀餐飲管理科系，小時候也曾在家中餐廳幫忙，但是10680乃是曾愷玹首度創業之作。曾愷玹即指出，實際創業後，才知道辛苦之處，「往往有一個想法，就要顧及1,000個、10,000個細節」。也期待透過10680的開幕，為藝術、咖啡愛好者，創造一處享受生活的複合型生活空間。

【10680】

地址：台北市大安區安和路二段112號號1樓

電話：02 2738 3719

展示櫃上陳列有許多藝術小物，最低數百元就可入手。記者沈昱嘉／攝影
展示櫃上陳列有許多藝術小物，最低數百元就可入手。記者沈昱嘉／攝影
10680的店名，取自當地的郵遞區號。記者沈昱嘉／攝影
10680的店名，取自當地的郵遞區號。記者沈昱嘉／攝影
同時集結咖啡、藝術選物的「10680」，乃是曾愷玹首度創業之作。記者沈昱嘉／攝影
同時集結咖啡、藝術選物的「10680」，乃是曾愷玹首度創業之作。記者沈昱嘉／攝影
美國的Susan Alexandra，以色彩繽紛的串珠包與配件著稱。記者沈昱嘉／攝影
美國的Susan Alexandra，以色彩繽紛的串珠包與配件著稱。記者沈昱嘉／攝影
除了咖啡外，10680也持續推出特色調飲。記者沈昱嘉／攝影
除了咖啡外，10680也持續推出特色調飲。記者沈昱嘉／攝影
10680主打道南館的單品咖啡。阿里山特富野鐵比卡水洗，250元。記者沈昱嘉／攝影
10680主打道南館的單品咖啡。阿里山特富野鐵比卡水洗，250元。記者沈昱嘉／攝影
10680店內設有藝術選物區。記者沈昱嘉／攝影
10680店內設有藝術選物區。記者沈昱嘉／攝影
主打異材拼接的Dry Clean Only，乃是店內熱銷的服飾商品。記者沈昱嘉／攝影
主打異材拼接的Dry Clean Only，乃是店內熱銷的服飾商品。記者沈昱嘉／攝影
可以自由堆擺的積木派對，每盒1,160元。記者沈昱嘉／攝影
可以自由堆擺的積木派對，每盒1,160元。記者沈昱嘉／攝影
曾愷玹以本身的藝術熱情，開設10680。記者沈昱嘉／攝影
曾愷玹以本身的藝術熱情，開設10680。記者沈昱嘉／攝影

咖啡 奈良美智

延伸閱讀

台中十大伴手禮出爐！七成是咖啡烘 歐克佬、旅禾大贏家

飲料怎麼變少了？臘腸狗被抓到趁主人離開後偷喝咖啡

奈良美智走訪屏東原鄉潘孟安：讓世界看見屏東原鄉的美

影／奈良美智特展到台南！展品倍增 首波名額10分鐘搶光

相關新聞

交換禮物不踩雷！這幾款實用美型3C禮讓你友誼儲值破表

耶誕節準備好要交換禮物了嗎？如果想要為重視的親友送上最貼心實用的禮物，功能又潮、外型又美的的3C用品絕對是令收禮的人印象...

咖啡＋藝術空間！曾愷玹「10680」咖啡店　12／17開幕

由女星曾愷玹所設立的咖啡店「10680」，即將在12月17日於台北市安和路上正式開幕，也讓婚後漸淡出演藝圈的曾愷玹，首度...

八塊肌、人魚線大方露 「歐冠之王」C羅放送半裸濕身照

葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）事業做很大，除了是職業足球員之外，個人品牌經營項目就包含服飾、香...

今年大家都在聽這些歌！茄子蛋、BTS、Olivia Rodrigo雙平台霸榜

歲末年終，又是回顧一年生活的時刻，雖然因為疫情攪局讓許多人的計畫都被迫改變，但透過音樂，讓大家還是可以擁有屬於自己的平靜...

超神！戴上這款近視眼鏡 不化妝也能有修容效果

連鎖平價眼鏡品牌JINS再度與日本知名髮型化妝講師IGARI SHINOBU合作，推出聯名化妝眼鏡，標榜即使不化妝也能有...

打包妳的耶誕、跨年穿搭！搶眼配件這樣挑最聰明

耶誕節和跨年的腳步近了！而眼看新冠疫情趨緩，熱愛派對的人也正蠢蠢欲動，想要成為話題焦點，亮眼的穿搭就是第一步。因此，Ch...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。