八塊肌、人魚線大方露 「歐冠之王」C羅放送半裸濕身照

葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）事業做很大，除了是職業足球員之外，個人品牌經營項目就包含服飾、香水、飯店等等，因此有不少球迷都會暱稱他為「羅老闆」。最近他的CR7香水又推出新作，身為IG擁有三億追蹤者的「全球第一人」，廣告模特兒這個工作當然就是不用假手他人，由他親自上陣，還秀出超精壯的肌肉，吸引千萬網友按讚。

CR7全新推出三款香水，C羅在發表自己主演的形象廣告之前，還先送上一張「濕身半裸」照，大秀結實的肌肉線條，一次看光八塊肌和精壯手臂、人魚線，有這種身體狀態也難怪他在以足球員標準看來是高齡的36歲還能一直在多場比賽先發出賽踢滿全場，並且帶領效力的曼聯以小組第一的狀態進入歐冠16強淘汰賽，再度證明自己「歐冠之王」的美名。