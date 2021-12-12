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八塊肌、人魚線大方露 「歐冠之王」C羅放送半裸濕身照
葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）事業做很大，除了是職業足球員之外，個人品牌經營項目就包含服飾、香水、飯店等等，因此有不少球迷都會暱稱他為「羅老闆」。最近他的CR7香水又推出新作，身為IG擁有三億追蹤者的「全球第一人」，廣告模特兒這個工作當然就是不用假手他人，由他親自上陣，還秀出超精壯的肌肉，吸引千萬網友按讚。
CR7全新推出三款香水，C羅在發表自己主演的形象廣告之前，還先送上一張「濕身半裸」照，大秀結實的肌肉線條，一次看光八塊肌和精壯手臂、人魚線，有這種身體狀態也難怪他在以足球員標準看來是高齡的36歲還能一直在多場比賽先發出賽踢滿全場，並且帶領效力的曼聯以小組第一的狀態進入歐冠16強淘汰賽，再度證明自己「歐冠之王」的美名。
此外，C羅的人氣依舊非常旺，這部分除了反映在從他重回曼聯後球隊官方IG粉絲暴增的數字上之外，球衣銷量也是驚人，光是轉會後兩個月內賣球衣所得就讓曼聯收回為他支付的轉會費1500萬歐元。更扯的是日前他對陣熱刺、曼城所穿的兩件曼聯七號球衣在拍賣市場中共取得了75208歐元的成交價，約236萬元台幣，由中國買家標下，足見其魅力。這也令人聯想起明年卡達世足盃如果沒有C羅可以看會不會收視率暴跌？目前C羅所屬的葡萄牙國家隊還未成功取得世足入場券，必須在明年三月在附加賽與義大利正面交鋒，兩隊只能留一隊。相信很多球迷都希望葡萄牙能夠加油，否則明年就37歲的C羅，下一屆要再次參賽的機會就更渺茫了。
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