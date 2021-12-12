今年大家都在聽這些歌！茄子蛋、BTS、Olivia Rodrigo雙平台霸榜

歲末年終，又是回顧一年生活的時刻，雖然因為疫情攪局讓許多人的計畫都被迫改變，但透過音樂，讓大家還是可以擁有屬於自己的平靜時光。趁著年末，Apple Music與Spotify都公開了音樂排行榜，來看看今年大家都在聽什麼！

在Spotify公開的台灣榜單中，華語流行音樂天王周杰倫再度蟬聯台灣最多串流收聽次數歌手的冠軍寶座，而同時瘦子E.SO的個人專輯《Outta Body靈魂出竅》也連莊台灣最多串流收聽次數專輯的第1名。此外，影視作品主題曲亦對台灣聽眾的聆聽偏好產生重大影響，在台灣最多串流收聽次數歌曲前5名中，就有4首是影劇主題曲。包含盧廣仲的〈刻在我心底的名字〉、今年度熱門電影《當男人戀愛時》的主題曲—茄子蛋的〈愛情你比我想的閣較偉大〉、告五人扣人心弦的〈在這座城市遺失了你〉也是戲劇《他們創業的那些鳥事》的插曲，而去年台灣最多串流收聽次數歌曲的冠軍—八三夭的〈想見你想見你想見你〉今年依然人氣不減，位居第5名。

而在K-Pop方面，BTS防彈少年團及IU分別榮登各榜單的前2名，除了是今年台灣最多串流收聽次數K-Pop歌手的前2名外，BTS在疫情下撫慰人心的《BE》與IU今年3月發行的《IU 5th Album 'LILAC'》則佔據台灣最多串流收聽次數K-Pop專輯的冠亞軍，BTS的〈Dynamite〉更是台灣最多串流收聽次數K-Pop歌曲的第1名。

而Apple Music除了宣布第3屆年度Apple Music Awards得獎名單，以全球音樂發展的角度，透過5個不同類別的獎項表彰音樂成就，包括年度藝人、年度創作人、年度最具突破藝人、年度熱門單曲、年度熱門專輯，其中18歲的創作歌手Olivia Rodrigo推出首張專輯即一舉奪下年度「年度最具突破藝人」、「年度熱門專輯」、「年度熱門單曲」獎，不管在哪個平台表現都超搶眼。今年Apple Music Awards更設立新獎項類別「年度地區藝人」，表揚了來自非洲、法國、德國、日本和俄羅斯、對文化和排行榜影響力最強的藝人。即日起Apple Music將推出一系列慶祝活動，精選歌單、訪談、原創內容等，透過訂閱Apple Music和Apple TV App就可欣賞。

而台灣用戶現在打開Apple Music，也可以看到Apple Music編輯準備的「2021百大最佳歌曲」歌單，送上100首華語、國際樂壇各半，網羅最夯、最有亮點的今年必聽金曲。包括茄子蛋〈愛情你比我想的閣較偉大〉，還有告五人第2張專輯《運氣來得若有似無》中多首歌曲也在排行榜名列前茅，以獨立樂團的姿態走向主流樂壇視野。