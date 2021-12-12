快訊

東哥遊艇運美途中起火 航港局將調查海事原因

中職／會行使FA嗎？林智勝賣關子：拭目以待

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超神！戴上這款近視眼鏡 不化妝也能有修容效果

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
JINS再度與髮型化妝講師IGARI SHINOBU合作，推出聯名化妝眼鏡，標榜即使不化妝也能有修容效果。圖／JINS提供
JINS再度與髮型化妝講師IGARI SHINOBU合作，推出聯名化妝眼鏡，標榜即使不化妝也能有修容效果。圖／JINS提供

連鎖平價眼鏡品牌JINS再度與日本知名髮型化妝講師IGARI SHINOBU合作，推出聯名化妝眼鏡，標榜即使不化妝也能有修容效果，讓網友直呼「超神！」而BIS IN DEI也在年末，推出全新框款的墨鏡與光學眼鏡，讓消費者搭配出新氣象。

活躍於各大時尚流行雜誌，並在Instagram享有高人氣的髮妝大師IGARI SHINOBU，擅長將女性特有的性感魅力透過彩妝釋放，更是女星森川葵、小松菜奈等人御用化妝師。JINS在去年6月首次聯名推出「JINS×IGARI SHINOBU」化妝眼鏡，幫女性解決只靠化妝還是不夠修飾的妝容煩惱，正式發售僅僅幾天內就有多款商品售罄。今年IGARI SHINOBU更針對臉部特色與輪廓的化妝理論融入鏡框設計，推出強調眼睛・臉型・表情等三大系列眼鏡。標榜可提升雙眼給人的印象，創造生動表情；修飾影響全臉印象的臉型線條，增添氣色感；以及透過鏡框設計打造希望被看見的形象，展現優雅氣質，一上市同樣備受熱議。

BIS IN DEI也在年末，推出全新框款的墨鏡與光學眼鏡，讓消費者搭配出新氣象。圖／永三提供
BIS IN DEI也在年末，推出全新框款的墨鏡與光學眼鏡，讓消費者搭配出新氣象。圖／永三提供

台灣眼鏡品牌BIS IN DEI則推出了曲型鏡腳、晶透煥彩膠框、一體成型框、超薄摺疊鏡等新款。像是超薄摺疊墨鏡是能隨時改變造型的必備小物，摺疊起來比粉餅還小的體積，方便收納在手拿包甚至口袋中，下班後想參加派對，10秒就能打造全新Look。而能增加自身氣場與專業能力的鈦金屬輕細復古小方框，透過金屬細框搭配Beta鈦金屬輕量鏡腳，配戴感佳無負擔，兼顧個性造型與實用性。

BIS IN DEI曲線美型墨鏡2,990元。圖／永三提供
BIS IN DEI曲線美型墨鏡2,990元。圖／永三提供

BIS IN DEI鈦金屬輕細復古小方框3,990元。圖／永三提供
BIS IN DEI鈦金屬輕細復古小方框3,990元。圖／永三提供

品牌

延伸閱讀

抖音影片被網友罵到刪除 大S本人發聲了

許願嫁給八家將！法國妹來台遇到真愛 「4年後成高雄媳婦」

《梨泰院CLASS》金多美對比舊照臉小一圈！新劇《那年,我們的夏天》美貌升級，模特身材養成法公開

金馬58／李心潔誇柯震東帥又年輕 李國煌「有用嗎」

相關新聞

超神！戴上這款近視眼鏡 不化妝也能有修容效果

連鎖平價眼鏡品牌JINS再度與日本知名髮型化妝講師IGARI SHINOBU合作，推出聯名化妝眼鏡，標榜即使不化妝也能有...

打包妳的耶誕、跨年穿搭！搶眼配件這樣挑最聰明

耶誕節和跨年的腳步近了！而眼看新冠疫情趨緩，熱愛派對的人也正蠢蠢欲動，想要成為話題焦點，亮眼的穿搭就是第一步。因此，Ch...

一路熱鬧到跨年 美麗華、ATT e Life周末市集輪番上陣

耶誕跨年腳步接近，大直美麗華繼去年舉辦橫跨12月至1月的金色耶誕跨年市集後，今年以「閃耀黑金·聖誕派對」為主題，特邀WA...

林俊傑潮牌來加持！聯名Reebok經典鞋備受熱議

金曲歌王JJ林俊傑的個人品牌SMG : STILL Moving Under Gunfire與Reebok跨界合作，為歲...

CITIZEN熱銷「河豚」潛水表再升級 搭載嶄新機芯帥氣加倍！

CITIZEN在1989年為義大利海軍打造了NY004腕表，由於擁有獨特的表圈設計，更容易在水下抓握，讓配戴者想起聯想到...

OVO推首款QLED量子電視 17,980元起挑戰市場最低價

從電視和投影機，現在OVO更宣布進軍智慧電視市場，正式發表首款QLED量子電視，內建聯發科晶片，以及台灣自行研發的O...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。