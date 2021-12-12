超神！戴上這款近視眼鏡 不化妝也能有修容效果

連鎖平價眼鏡品牌JINS再度與日本知名髮型化妝講師IGARI SHINOBU合作，推出聯名化妝眼鏡，標榜即使不化妝也能有修容效果，讓網友直呼「超神！」而BIS IN DEI也在年末，推出全新框款的墨鏡與光學眼鏡，讓消費者搭配出新氣象。

活躍於各大時尚流行雜誌，並在Instagram享有高人氣的髮妝大師IGARI SHINOBU，擅長將女性特有的性感魅力透過彩妝釋放，更是女星森川葵、小松菜奈等人御用化妝師。JINS在去年6月首次聯名推出「JINS×IGARI SHINOBU」化妝眼鏡，幫女性解決只靠化妝還是不夠修飾的妝容煩惱，正式發售僅僅幾天內就有多款商品售罄。今年IGARI SHINOBU更針對臉部特色與輪廓的化妝理論融入鏡框設計，推出強調眼睛・臉型・表情等三大系列眼鏡。標榜可提升雙眼給人的印象，創造生動表情；修飾影響全臉印象的臉型線條，增添氣色感；以及透過鏡框設計打造希望被看見的形象，展現優雅氣質，一上市同樣備受熱議。

BIS IN DEI也在年末，推出全新框款的墨鏡與光學眼鏡，讓消費者搭配出新氣象。圖／永三提供

台灣眼鏡品牌BIS IN DEI則推出了曲型鏡腳、晶透煥彩膠框、一體成型框、超薄摺疊鏡等新款。像是超薄摺疊墨鏡是能隨時改變造型的必備小物，摺疊起來比粉餅還小的體積，方便收納在手拿包甚至口袋中，下班後想參加派對，10秒就能打造全新Look。而能增加自身氣場與專業能力的鈦金屬輕細復古小方框，透過金屬細框搭配Beta鈦金屬輕量鏡腳，配戴感佳無負擔，兼顧個性造型與實用性。

BIS IN DEI曲線美型墨鏡2,990元。圖／永三提供