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打包妳的耶誕、跨年穿搭！搶眼配件這樣挑最聰明

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Charles & Keith今年推出耶誕限定包款，其中台灣限定珠寶盒鍊帶包，更是讓人愛不釋手。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith今年推出耶誕限定包款，其中台灣限定珠寶盒鍊帶包，更是讓人愛不釋手。圖／Charles & Keith提供

耶誕節和跨年的腳步近了！而眼看新冠疫情趨緩，熱愛派對的人也正蠢蠢欲動，想要成為話題焦點，亮眼的穿搭就是第一步。因此，Charles & Keith與AllSaints在這熱鬧的節日裡，紛紛推薦了搶眼配件，正適合姊妹淘聚餐、情人約會時使用。

Charles & Keith今年推出耶誕限定包款，其中台灣限定珠寶盒鍊帶包，更是讓人愛不釋手。有著迷你的珠寶盒外型，搭配細膩的菱格紋包身，並有黑、藍和奶油白、粉紅四種顏色可供選擇。分別搭配金色、玫瑰金與銀色的 鍊帶，無論何種風格的女孩背上它立刻讓整體造型升級。另一款金色耶誕菱格紋鍊帶包同樣以經典菱格紋，搭配可拆卸的雪花、麋鹿、聖誕樹、薑餅人吊飾，洋溢著喜悅耶誕氛圍，也讓人擁有十足幸福感。

AllSaints Ludivine牛皮斜背包5,600元。圖／AllSaints提供
AllSaints Ludivine牛皮斜背包5,600元。圖／AllSaints提供

而AllSaints則有充滿派對氛圍的Ludivine牛皮斜背包，透過皮革背帶與亮色金屬相互搭配，讓造型更多變，以及更小尺寸的Honore鍊帶牛皮卡片夾，內部多卡槽設計方便收納，配上可拆式的金屬鍊帶，兩款正面皆飾有細緻品牌Logo浮雕壓紋，是年末出席各式聚會的亮眼搭配單品。同時，AllSainsts今年秋冬首度登台的同名中性淡香精，以溫暖木質調為主軸，帶來顛覆性的英式質感香氛，在現身活動時，更能替你帶來有別於視覺的魅力。

Charles & Keith台灣限定珠寶盒鍊帶包1,590元。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith台灣限定珠寶盒鍊帶包1,590元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith台灣限定珠寶盒鍊帶包1,590元。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith台灣限定珠寶盒鍊帶包1,590元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith台灣限定珠寶盒鍊帶包1,590元。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith台灣限定珠寶盒鍊帶包1,590元。圖／Charles & Keith提供

AllSaints Honore鍊帶牛皮卡片夾 4,500元。圖／AllSaints提供
AllSaints Honore鍊帶牛皮卡片夾 4,500元。圖／AllSaints提供

AllSaints Ludivine粉色牛皮斜背包5,600元。圖／AllSaints提供
AllSaints Ludivine粉色牛皮斜背包5,600元。圖／AllSaints提供

AllSaints皮革之境中性淡香精2,900元。圖／AllSaints提供
AllSaints皮革之境中性淡香精2,900元。圖／AllSaints提供

Charles & Keith台灣限定珠寶盒鍊帶包1,590元。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith台灣限定珠寶盒鍊帶包1,590元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith耶誕菱格紋鍊帶包2,190元。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith耶誕菱格紋鍊帶包2,190元。圖／Charles & Keith提供

珠寶 派對 疫情

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