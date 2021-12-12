一路熱鬧到跨年 美麗華、ATT e Life周末市集輪番上陣

耶誕跨年腳步接近，大直美麗華繼去年舉辦橫跨12月至1月的金色耶誕跨年市集後，今年以「閃耀黑金·聖誕派對」為主題，特邀WAT雞尾酒、提袋貓咖啡、誠品禮物市集，綠美丘市集也特邀各式美食餐車，聯手打造耶誕派對。

美麗華12月17日起至1月9日每周五、六、日13:00至21:30，推出「閃耀黑金·聖誕派對」，除了市集外，每周五、六、日晚上還有「周末浪漫情歌夜」，集合美食、音樂、文創，營造濃濃的佳節氣氛，讓消費者可以在每個周末感受耶誕季氛圍。

跨年當晚美麗華舉辦「2021千嘻世代美麗華年末黑pop派對」，邀請到新生代主持人焦凡凡及4組「大嘻哈時代」人氣饒舌歌手，卡司包含以「不想肚子餓」一曲竄紅的饒舌團體Multiverse成員Macdella、SheATH及EyeballRay和客家嘻哈歌手Yappy、金音創作獎最佳新人獎wannasleep，以及獲得「大嘻哈時代」亞軍佳績的饒舌歌手SOWUT，在跨年夜用最炸的嘻哈迎接新年。