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一路熱鬧到跨年 美麗華、ATT e Life周末市集輪番上陣
耶誕跨年腳步接近，大直美麗華繼去年舉辦橫跨12月至1月的金色耶誕跨年市集後，今年以「閃耀黑金·聖誕派對」為主題，特邀WAT雞尾酒、提袋貓咖啡、誠品禮物市集，綠美丘市集也特邀各式美食餐車，聯手打造耶誕派對。
美麗華12月17日起至1月9日每周五、六、日13:00至21:30，推出「閃耀黑金·聖誕派對」，除了市集外，每周五、六、日晚上還有「周末浪漫情歌夜」，集合美食、音樂、文創，營造濃濃的佳節氣氛，讓消費者可以在每個周末感受耶誕季氛圍。
跨年當晚美麗華舉辦「2021千嘻世代美麗華年末黑pop派對」，邀請到新生代主持人焦凡凡及4組「大嘻哈時代」人氣饒舌歌手，卡司包含以「不想肚子餓」一曲竄紅的饒舌團體Multiverse成員Macdella、SheATH及EyeballRay和客家嘻哈歌手Yappy、金音創作獎最佳新人獎wannasleep，以及獲得「大嘻哈時代」亞軍佳績的饒舌歌手SOWUT，在跨年夜用最炸的嘻哈迎接新年。
同樣位於大直商圈的ATT e Life，自「新娛樂動漫特區」改裝開幕以來，成為動漫愛好者的集中地，12月連續四周六、日舉辦四種不同主題市集，12月11日、12月12日「玩具市集」匯集世界各地玩具、公仔、改裝玩具，集結獨立品牌與台日美歐玩具商品；12月18日、12月19日「168幸福市集」集結文創小物、手作精品與美食，配上一首首幸福感滿點的歌曲；12月25日、12月26日來自台中的「邊緣人市集」，是從非主流文化出發的創意市集，12月25日當天還有「聖誕感恩派對」，邀請多組歌手接連登台演出。12月31日至1月2日壓軸登場的是「日式動漫市集」，連續三天帶給粉絲們滿滿的偶像周邊、各式小物及市集小食。
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