林俊傑潮牌來加持！聯名Reebok經典鞋備受熱議

金曲歌王JJ林俊傑的個人品牌SMG : STILL Moving Under Gunfire與Reebok跨界合作，為歲末投下潮流最大震撼彈。而FILA則攜手潮牌XLARGE打造復古基調的限定聯名新作。

Reebok的INSTAPUMP FURY鞋，一直都是林俊傑私下搭配時愛用的款式之一，此次與個人品牌SMG合作，融入了未來感的設計。太空灰的外觀，搭配了航太業常使用的亮橘色點綴內裡，前後的鞋側還輔以猶如隕石般的圖案裝飾，呼應了「RETRO-FUTURISM」的主題，連同視覺形象也是相同概念呈現。而且為了這次聯名，還推出雙品牌限定包裝販售，在SMUDGE店中有著獨家鞋盒附贈香氛吊卡；Reebok門市則以PUMP經典鞋盒加SMG X REEBOK聯名托特包套裝，展現出潮流魅力。

2021適逢FILA品牌成立110周年，於是再次與XLARGE合作。圖／FILA提供

2021適逢FILA品牌成立110周年，於是再次與XLARGE合作，以90年代作為設計主軸，將雙方的經典識別融合。提供中性版型所打造的T恤、連帽上衣等，透過黑、白、紅色為主，加入綠與紫色復刻出經典的年代風貌，最後點綴上亮眼黃，讓系列服飾兼顧時尚、復古又吸睛。另外還備有漁夫帽以及隨身小包，都帶有XLARGE的招牌猩猩頭圖騰，或是FILA紅白Logo裝飾。

SMG X REEBOK INSTAPUMP FURY鞋5,250元。圖／Reebok提供

XLARGE X FILA長袖連帽上衣3,980元。圖／FILA提供

XLARGE X FILA漁夫帽1,780元。圖／FILA提供