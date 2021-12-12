CITIZEN熱銷「河豚」潛水表再升級 搭載嶄新機芯帥氣加倍！

CITIZEN在1989年為義大利海軍打造了NY004腕表，由於擁有獨特的表圈設計，更容易在水下抓握，讓配戴者想起聯想到河豚遇到危險時的模樣，此後這系列的就被暱稱為「鋼鐵河豚」。

去年以初代表款為概念，推出表徑放大至44毫米的款式，備受消費者矚目。今年CITIZEN則延續了相同的大表徑，以及為人津津樂道的全表盤夜光塗層設計，並搭載了全新的8204機械機芯，打造了鋼鐵河豚EX Plus腕表。比起前一代的機芯，新款具備停秒功能，在時間調校上更為便利。而且CITIZEN還根據消費者的喜好推出款三款不同的色調搭配，包括全黑外觀的NY0135-80E表款；凸顯水下深邃神秘的海藻綠錶盤的NY0131-81X款。而玩家們必收藏的則是全表盤皆為夜光塗層的限量款NY0138-14X表，在鍍黑的表殼、表鍊陪襯下，更顯得別致。

而Orient Star在70周年之際，以浩瀚宇宙中的浪漫星辰為設計靈感，為旗下熱門系列打造以「星辰」為主題的週年紀念表。4只腕表，不只功能各異，還帶著高顏值，像是經典月相RE-AY0111A款，以綠色漸層的珍珠母貝當作表盤，並在9點鐘位置做出鏤空，讓機芯運作搭配6點鐘的月相顯示，再次緊扣星辰主題。而有著類似砂金石表盤的RE-AT0205L、RE-ND0014L款，則是這系列的對表設計。於9點方向配置鏤空視窗，搭配夜空藍表面，就像是閃耀的銀河。

CITIZEN PROMASTER系列亞洲限定NY0138-14X腕表，BIP鍍黑精鋼表殼、橡膠表帶，18,800元。圖／CITIZEN提供

Orient Star宇宙星辰系列RE-ND0014L女表，精鋼表殼鍍玫瑰金表圈，限量450只，20,000元。圖／Orient Star提供

CITIZEN PROMASTER系列亞洲限定NY0131-81X腕表，精鋼表殼、表鍊，17,800元。圖／CITIZEN提供

CITIZEN PROMASTER系列亞洲限定NY0135-80E腕表，BIP鍍黑精鋼表殼、表鍊，18,800元。圖／CITIZEN提供