聽新聞
test
0:00 / 0:00
OVO推首款QLED量子電視 17,980元起挑戰市場最低價
從電視和投影機，現在OVO更宣布進軍智慧電視市場，正式發表首款QLED量子電視，內建聯發科晶片，以及台灣自行研發的OVO TV OS，一次推出75、65、55和43吋共4款機型，全線支援4K、HDR10+、AV1、杜比音效與藍牙語音遙控器，以17,980元起的優惠價格，挑戰市場最高性價比。
OVO QLED量子電視搭載最新OVO TV OS，最大特色就是將各種訊號源整合成單一介面，並內建四季線上、friDay影音、LINE TV、LiTV等眾多正版內容，只要用遙控器上下左右切換即可快速調整，不管是遊戲機、不同串流平台內容，都可使用單一遙控器操控，相當方便。影音效果上，OVO QLED量子電視採用QLED量子點技術，超廣色域，還原真實色彩，依美國NTSC色域標準可達100%，更加鮮艷飽滿。
除了電視，OVO此次還同步推出智慧投影機旗艦款K3，整合ToF極速自動對焦、亮度再提升16.7%，並採用新版軟體與K歌系統，以絕佳攜帶性與使用靈活度滿足各種不同場景的娛樂需求。
OVO QLED量子電視，上市優惠價17,980～49,980元，上市禮全面加送LINE TV 90天、friDay影音30天、四季線上30天，數量有限，送完為止。旗艦智慧投影機K3上市推廣價3萬元有找，再送千元好禮，即日起至12月底前陸續上市。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言