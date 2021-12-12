OVO推首款QLED量子電視 17,980元起挑戰市場最低價

從電視和投影機，現在OVO更宣布進軍智慧電視市場，正式發表首款QLED量子電視，內建聯發科晶片，以及台灣自行研發的OVO TV OS，一次推出75、65、55和43吋共4款機型，全線支援4K、HDR10+、AV1、杜比音效與藍牙語音遙控器，以17,980元起的優惠價格，挑戰市場最高性價比。

OVO QLED量子電視搭載最新OVO TV OS，最大特色就是將各種訊號源整合成單一介面，並內建四季線上、friDay影音、LINE TV、LiTV等眾多正版內容，只要用遙控器上下左右切換即可快速調整，不管是遊戲機、不同串流平台內容，都可使用單一遙控器操控，相當方便。影音效果上，OVO QLED量子電視採用QLED量子點技術，超廣色域，還原真實色彩，依美國NTSC色域標準可達100%，更加鮮艷飽滿。

除了電視，OVO此次還同步推出智慧投影機旗艦款K3，整合ToF極速自動對焦、亮度再提升16.7%，並採用新版軟體與K歌系統，以絕佳攜帶性與使用靈活度滿足各種不同場景的娛樂需求。