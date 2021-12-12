日式麻油雞、麻油炊飯上桌！日本最大連鎖食堂暖胃飄香

在寒冷的天氣中，溫暖的料理總是能為身心帶來一絲療癒。來自日本的連鎖食堂「Maido Ookini Shokudo」，今年冬天將日本家庭料理結合台灣的麻油，推出麻油雞肉鍋、麻油野菜炊飯等一夕列餐點，還有湯咖哩烏龍、和風豬肉鍋等新品同步登場。

自大阪起家的日本最大連鎖食堂Maido Ookini Shokudo，目前在日本共有332間門市，台灣則有南京建國食堂、大安森林食堂、台中高鐵食堂、基隆港食堂等8間門市，店內提供一系列日式家庭料理，包括大阪玉子燒、炭烤鮮魚、日式傳統炊飯都是店內的人氣經典料理。