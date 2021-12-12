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日式麻油雞、麻油炊飯上桌！日本最大連鎖食堂暖胃飄香

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
Maido Ookini Shokudo店內提供有豐富的日式家庭料理。圖／東元餐飲提供
Maido Ookini Shokudo店內提供有豐富的日式家庭料理。圖／東元餐飲提供

在寒冷的天氣中，溫暖的料理總是能為身心帶來一絲療癒。來自日本的連鎖食堂「Maido Ookini Shokudo」，今年冬天將日本家庭料理結合台灣的麻油，推出麻油雞肉鍋、麻油野菜炊飯等一夕列餐點，還有湯咖哩烏龍、和風豬肉鍋等新品同步登場。

自大阪起家的日本最大連鎖食堂Maido Ookini Shokudo，目前在日本共有332間門市，台灣則有南京建國食堂、大安森林食堂、台中高鐵食堂、基隆港食堂等8間門市，店內提供一系列日式家庭料理，包括大阪玉子燒、炭烤鮮魚、日式傳統炊飯都是店內的人氣經典料理。

即日起至明年2月期間，店內特別選用台灣在地麻油入菜，推出「麻油雞肉鍋」，有著潤口不燥的湯頭，能帶來暖心暖胃的享受，每份160元。「麻油野菜炊飯」則是將關山米飯加入野菜、枸杞與麻油炊煮而成，每份45元；另還有選用當季高麗菜加入枸杞、麻油混炒的「麻油炒高麗」同步登場，每份65元。除此之外，新品並推出有湯咖哩烏龍（100元）、五目雞肉煮（90元）、和風豬肉鍋（160元）等新選擇，增添民眾用餐的變化性。

麻油炒高麗，每份65元。圖／東元餐飲提供
麻油炒高麗，每份65元。圖／東元餐飲提供
麻油野菜炊飯，每份45元。圖／東元餐飲提供
麻油野菜炊飯，每份45元。圖／東元餐飲提供
麻油雞肉鍋，每份160元。圖／東元餐飲提供
麻油雞肉鍋，每份160元。圖／東元餐飲提供

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