快訊

疫情內外夾攻 2關鍵決定台灣能否守住這一波

聽新聞
test
0:00 / 0:00

水晶裝飾髮飾3件組 Roger Vivier耶誕珠寶盒最適合送禮

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Roger Vivier Strass Vanity黑色星星鑽扣迷你提包，72,600元。圖／迪生提供
Roger Vivier Strass Vanity黑色星星鑽扣迷你提包，72,600元。圖／迪生提供

耶誕節腳步接近，Roger Vivier精心從2022春夏系列挑選的限量系列也在此時應景登場，鞋履、包款和配件以珍珠、水晶等裝飾，搭配絲絨、緞面材質並以紫色、酒紅等選色呈現，展現高雅精緻的節慶氛圍，也很適合宴會穿搭使用。

創意總監Gherardo Felloni設計的招牌飾扣是這系列的焦點，像是以凡爾賽宮華美園林為靈感的Broche飾扣、對他情有獨鐘的古董珠寶致敬的 Bouquet Strass飾扣、星星形水晶等等。這些元素出現在晚宴包、高跟鞋上，增添細膩華麗隆重感。髮箍和RV Strass吊墜迷你手袋結合了品牌獨特的工藝與時尚美學，把精緻裝飾魅力發揮到極致。

其中一款耶誕珠寶盒，更是非常適合送禮使用。特殊的蝴蝶結裝飾珠寶盒，內含一個髮夾、一組吊墜耳環和一款髮箍，都鑲嵌珍貴水晶展現亮眼氣質。盒蓋內還裝有鏡子，是一組能夠充分展現尊寵氛圍的佳節時尚禮盒。

Roger Vivier耶誕珠寶盒，58,000元。圖／迪生提供
Roger Vivier耶誕珠寶盒，58,000元。圖／迪生提供
Roger Vivier耶誕珠寶盒，裝著一個髮夾、一組吊墜耳環和一款髮箍。圖／迪生提供
Roger Vivier耶誕珠寶盒，裝著一個髮夾、一組吊墜耳環和一款髮箍。圖／迪生提供
Roger Vivier Cube Strass帝王紫緞面低跟涼鞋，62,000元。圖／迪生提供
Roger Vivier Cube Strass帝王紫緞面低跟涼鞋，62,000元。圖／迪生提供
Roger Vivier耶誕珠寶盒，58,000元。圖／迪生提供
Roger Vivier耶誕珠寶盒，58,000元。圖／迪生提供
Roger Vivier RV Strass帝王紫絲絨迷你提包，85,000元。圖／迪生提供
Roger Vivier RV Strass帝王紫絲絨迷你提包，85,000元。圖／迪生提供
Broche鑽扣絲絨頭箍，17,000元。圖／迪生提供
Broche鑽扣絲絨頭箍，17,000元。圖／迪生提供
Roger Vivier耶誕珠寶盒，裝著一個髮夾、一組吊墜耳環和一款髮箍。圖／迪生提供
Roger Vivier耶誕珠寶盒，裝著一個髮夾、一組吊墜耳環和一款髮箍。圖／迪生提供
Roger Vivier耶誕珠寶盒，裝著一個髮夾、一組吊墜耳環和一款髮箍。圖／迪生提供
Roger Vivier耶誕珠寶盒，裝著一個髮夾、一組吊墜耳環和一款髮箍。圖／迪生提供

珠寶

延伸閱讀

豐原葫蘆墩公園造價百萬耶誕樹點燈 亮到明年1月20日

耶誕演唱會彭佳慧掀高潮 周邊防疫持續進行

台南蕭壠蘋果樂園今吸引3千人 跨年演唱會3場接連登場

巨星耶誕演唱會新北開唱 茄子蛋登場HIGH翻歌迷

相關新聞

水晶裝飾髮飾3件組 Roger Vivier耶誕珠寶盒最適合送禮

耶誕節腳步接近，Roger Vivier精心從2022春夏系列挑選的限量系列也在此時應景登場，鞋履、包款和配件以珍珠、水...

亞尼克「肉桂生乳捲」新登場！指定品限時2天均一333元

聖誕佳節即將到來，甜點品牌「亞尼克」自即日起於官網推出應景的「肉桂生乳捲」，讓肉桂、乳霜、蛋糕彼此相互結合，創造出冬日中...

皮卡丘、哈利波特聯名新品 為穿搭增添可愛氣息

之前美國輕量配件包包品牌LeSportsac曾經推出「寶可夢Pokémon」聯名系列商品，把大家熟悉的寶可夢角色和道具變...

浮石漂流漁船受損 縣府表示大自然造成沒有補助機制

日本小笠原群島海底火山8月噴發，火山浮石漂流百里到台灣東海岸丶蘭嶼等海域，大小不一浮石被作業船隻吸入冷凝水管、損害槳葉，...

如珠寶盒般的玻璃浴室 打造峇厘島渡假氛圍

隱身於都會裡的綠意小屋，用開放格局與質感細節獨寵居住者，在精緻工藝與綠意簇擁下，將人浸潤於一片靜好，逐漸忘卻塵囂。

GODIVA六款冰淇淋驗出致癌物急下架！首發「3點聲明」

歐洲知名巧克力品牌「GODIVA」昨（10）日被驗出旗下6款冰淇淋，有一級致癌物「環氧乙烷（ETO）」含量超過歐盟標準，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。