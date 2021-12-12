水晶裝飾髮飾3件組 Roger Vivier耶誕珠寶盒最適合送禮

耶誕節腳步接近，Roger Vivier精心從2022春夏系列挑選的限量系列也在此時應景登場，鞋履、包款和配件以珍珠、水晶等裝飾，搭配絲絨、緞面材質並以紫色、酒紅等選色呈現，展現高雅精緻的節慶氛圍，也很適合宴會穿搭使用。

創意總監Gherardo Felloni設計的招牌飾扣是這系列的焦點，像是以凡爾賽宮華美園林為靈感的Broche飾扣、對他情有獨鐘的古董珠寶致敬的 Bouquet Strass飾扣、星星形水晶等等。這些元素出現在晚宴包、高跟鞋上，增添細膩華麗隆重感。髮箍和RV Strass吊墜迷你手袋結合了品牌獨特的工藝與時尚美學，把精緻裝飾魅力發揮到極致。