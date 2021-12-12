亞尼克「肉桂生乳捲」新登場！指定品限時2天均一333元

聖誕佳節即將到來，甜點品牌「亞尼克」自即日起於官網推出應景的「肉桂生乳捲」，讓肉桂、乳霜、蛋糕彼此相互結合，創造出冬日中的溫暖辛香。12月13日至12月15日期間，官網還推出限時48小時的優惠方案，指定商品滿量即可享333元均一價，還有滿6件免運、滿10間加送生乳捲1條等加碼優惠。

肉桂捲、肉桂花草茶或是熱紅酒，都是透過肉桂特有的香氣，帶來迷人的誘惑。亞尼克此次推出的「肉桂生乳捲」，將灑上肉桂粉、二砂糖的泡芙蛋糕體，捲入特製的黑糖肉桂奶霜，並且搭配酥菠蘿的酥脆口感，入口後可以北海道奶霜溫潤肉桂的嗆辣感，並透過黑糖增添甘甜韻味，為肉桂愛好者帶來均衡的獨特風味，單條465元，團購活動可享滿件76折的免運優惠。

自12月13日中午12:00至12月15日中午12:00期間，亞尼克官網推出近20件指定商品的限時優惠，除了生乳捲之外，還有派塔、巴斯克生起司、北海道黑酷曲等選擇，滿4件可享每件333元的均一優惠價，滿6件可享免運，滿10件再送1條原味生乳捲。12月13日使用隨享卡結帳，還可享卡友點數10倍送的回饋。