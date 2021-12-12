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皮卡丘、哈利波特聯名新品 為穿搭增添可愛氣息

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Cath Kidston哈利波特聯名系列印花陶瓷圓盤，780元。圖／LeSportsac提供
Cath Kidston哈利波特聯名系列印花陶瓷圓盤，780元。圖／LeSportsac提供

之前美國輕量配件包包品牌LeSportsac曾經推出「寶可夢Pokémon」聯名系列商品，把大家熟悉的寶可夢角色和道具變成印花，結合幾款熱賣經典包款展現童趣風格。近日雙方再度攜手合作，以「Let's Dress Up」為設計概念，打造更搶眼的主題新品，更融入很有年底節慶氛圍的色彩質地，格外討喜。

這次LeSportsac X Pokémon聯名系列共推出3大主題印花，「皮卡丘電光一閃」以皮卡丘尾巴的閃電圖案為主軸，搭配動作靈巧可愛的各種姿態皮卡丘，展現活潑氣息。織帶上的品牌logo與包包內裡則是採用了標誌性的黃色呈現，也呼應皮卡丘標誌性的識別特色。而皮卡丘的招牌攻擊招式「十萬伏特」，則是化身「皮卡丘十萬伏特」主題，包身特別選用象徵電力的金屬質感布面打造，搭配皮卡丘尾巴造型吊飾，充滿創意，也令人聯想起耶誕節的各式糖果包裝。最後，「寶可夢冒險夥伴」採用電玩般的像素畫風格描繪伊布、妙蛙種子、卡比獸等16個經典角色，絕對讓寶可夢迷愛不釋手。

另一方面，英倫品牌Cath Kidston則是全新推出哈利波特（Harry Potter）系列，而今年也是哈利波特誕生滿20周年，Cath Kidston新任品牌總監Holly巧手把書中霍格華茲四大學院葛萊芬多、史萊哲林、雷文克勞和赫夫帕夫，以及魔杖、飛天掃帚、分類帽、哈利的貓頭鷹夥伴嘿美、趣味零食與魔法道具等等巧妙結合品牌柔和意象，打造包款、配件和家居單品等等，呈現最經典的英倫聯名時尚。

ㄌ透明雙層玻璃杯二入組，1,680元。圖／LeSportsac提供
ㄌ透明雙層玻璃杯二入組，1,680元。圖／LeSportsac提供
寶可夢冒險夥伴兩用托特包，4,500元。圖／LeSportsac提供
寶可夢冒險夥伴兩用托特包，4,500元。圖／LeSportsac提供
戰鬥模式手提袋組合，3,400元。圖／LeSportsac提供
戰鬥模式手提袋組合，3,400元。圖／LeSportsac提供
Cath Kidston哈利波特聯名系列入門款雙層電腦後背包，3,980元。圖／LeSportsac提供
Cath Kidston哈利波特聯名系列入門款雙層電腦後背包，3,980元。圖／LeSportsac提供
「皮卡丘十萬伏特」主題，包身特別選用象徵電力的金屬質感布面打造，搭配皮卡丘尾巴造型吊飾，充滿創意，也令人聯想起耶誕節的各式糖果包裝。圖／LeSportsac提供
「皮卡丘十萬伏特」主題，包身特別選用象徵電力的金屬質感布面打造，搭配皮卡丘尾巴造型吊飾，充滿創意，也令人聯想起耶誕節的各式糖果包裝。圖／LeSportsac提供
英倫品牌Cath Kidston全新推出哈利波特系列。圖／LeSportsac提供
英倫品牌Cath Kidston全新推出哈利波特系列。圖／LeSportsac提供
Cath Kidston哈利波特聯名系列短把手三用途手提斜背包，2,680元。圖／LeSportsac提供
Cath Kidston哈利波特聯名系列短把手三用途手提斜背包，2,680元。圖／LeSportsac提供
LeSportsac X Pokémon聯名系列。圖／LeSportsac提供
LeSportsac X Pokémon聯名系列。圖／LeSportsac提供
皮卡丘十萬伏特拉鍊斜背包，4,500元。圖／LeSportsac提供
皮卡丘十萬伏特拉鍊斜背包，4,500元。圖／LeSportsac提供
皮卡丘電光一閃迷你方型托特包，3,650元。圖／LeSportsac提供
皮卡丘電光一閃迷你方型托特包，3,650元。圖／LeSportsac提供
英倫品牌Cath Kidston全新推出哈利波特系列。圖／LeSportsac提供
英倫品牌Cath Kidston全新推出哈利波特系列。圖／LeSportsac提供
LeSportsac X Pokémon聯名系列。圖／LeSportsac提供
LeSportsac X Pokémon聯名系列。圖／LeSportsac提供
Cath Kidston哈利波特聯名系列英式風味一壺二杯茶具組，2,280元。圖／LeSportsac提供
Cath Kidston哈利波特聯名系列英式風味一壺二杯茶具組，2,280元。圖／LeSportsac提供

品牌 寶可夢 標誌

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