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浮石漂流漁船受損 縣府表示大自然造成沒有補助機制

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
浮石造成漁船受損。圖／漁民提供
浮石造成漁船受損。圖／漁民提供

日本小笠原群島海底火山8月噴發，火山浮石漂流百里到台灣東海岸丶蘭嶼等海域，大小不一浮石被作業船隻吸入冷凝水管、損害槳葉，不僅損失近萬元機，許多於民也因此無法出海捕撈當季最有價值的「紅佳夢」紅喉魚、鬼頭刀、旗魚，直言浮石影響不知道多久，政府是否有補償機制？

台東縣農業處長許家豪表示，浮石之前只有少數、本周才增加，主因是受氣候變化、洋流所帶來，近期東北季風增強、洋流變化，應會被再帶走，這種大自然所造成的短暫損失，目前沒有補助機制，只能計入為漁民在港休息日，至於是否有下一批浮石出現，仍須注意、觀察。

李姓漁民感嘆，這段時間剛剛好是紅佳夢和鬼頭刀的季節，要維持生計不出海又不行，但出海遇到浮石船又要「噴錢亅， 冷凝水葉吸到浮石受損，換1組就要8000多元，不少船出海遇到浮石又開回來，完全無法作業。

「東海岸漁民都可能受害！亅陳姓漁民說，本月6日出海，看到海面上出現土黃色浮石，立即通知各作業漁船，至今已6天沒出海，不知道政府是否有補助機制，救助他們因為天然災害所造成的損失。

紅喉又名赤鯥、台語稱「紅佳夢」，每年8至12月是繁殖季節，也是台東富岡漁港當季著名魚種，紅喉屬夜行性魚種，漁民多在傍晚後、凌晨駕漁船出海，用延繩釣法釣紅喉，因其肉質鮮甜、油脂豐富，產地每台斤的價格就可達到千元，這次因為浮石漂來、無法出海，對漁民影響很大。

浮石輕飄飄的，放在電子磅秤上都秤不出重量。記者卜敏正／攝影
浮石輕飄飄的，放在電子磅秤上都秤不出重量。記者卜敏正／攝影
漁民出海發現海面上有大片浮石。圖／漁民提供
漁民出海發現海面上有大片浮石。圖／漁民提供
民眾在杉原海水浴場撿到一整桶浮石。記者卜敏正／翻攝
民眾在杉原海水浴場撿到一整桶浮石。記者卜敏正／翻攝
漁民從海面上撈回來的浮石。記者卜敏正／攝影
漁民從海面上撈回來的浮石。記者卜敏正／攝影

漁民 台東 蘭嶼

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