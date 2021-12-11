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GODIVA六款冰淇淋驗出致癌物急下架！首發「3點聲明」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
GODIVA日前才推出買一送一優惠，未料被驗出還致癌物超標。圖／GODIVA提供
GODIVA日前才推出買一送一優惠，未料被驗出還致癌物超標。圖／GODIVA提供

歐洲知名巧克力品牌「GODIVA」昨（10）日被驗出旗下6款冰淇淋，有一級致癌物「環氧乙烷（ETO）」含量超過歐盟標準，食藥署緊急要求業者暫停販售，總計回收約70公噸，其他還有19.2公噸還在作業中。品牌稍早發出最新3點聲明，其中表示，已於12月8日晚間將有可能受影響批號的產品，主動下架及停售。

毒物專家表示，環氧乙烷通常被用來當作抗凍劑或消毒劑，至於為何會被加進食品，還需釐清。香港食物環境衛生署也於9日發出公告，呼籲市民不要食用GODIVA品牌的6款雪糕（冰淇淋），因這些產品的穩定劑被驗出含有歐盟禁用的環氧乙烷，業界也應立即停售。

食藥署表示，6款產品包含黑巧克力碎牛奶巧克力冰淇淋、比利時黑巧克力冰淇淋、黑巧克力碎草莓冰淇淋、香草味可可冰淇淋、黑巧克力碎焦糖咖啡冰淇淋、巧克力起司蛋糕冰淇淋，皆為100毫升杯裝，有效期間介於2022年10月31日至2023年3月31日之間。問題產品從去年元旦至今共輸入89.8噸，國內的GODIVA店面及好市多通路目前已自主暫停銷售相關產品。

香港商歌帝梵亞洲有限公司台灣分公司剛剛也發布最新聲明指出，「食品安全及產品品質一直是GODIVA的首要考量，關於自法國進口之部份批號杯裝冰淇淋產品相關事宜，為提供更正確、完整之資訊，延至今日發出聲明」。最新3點聲明如下：

1.我們於民國110年12月8日臨時接到上游供應商通知，自法國進口之杯装冰淇淋部份批號其中一項常用於冰淇淋製作原料「刺槐豆膠」有可能受到極微量「環氧乙烷（ETO）」的影響。GODIVA 全球總部已旋即要求供應商查證，並盡速提供完整報告。

2.為謹慎替消費者把關，我們已於民國110年12月8日晚間將有可能受影響批號的產品主動下架及停售。同時，GODIVA台灣已經密切與食品衛生安全主管機關連繫合作。

3.此受影響的產品僅限於法國進口部份批號杯裝冰淇淋，並未有其他GODIVA產品受到影響。

冰淇淋 巧克力 法國

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