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雙子座流星雨降臨 南瀛天文館徵雙胞胎線上直播同樂

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
雙子座流星雨14日晚間9點觀測模擬圖。記者周宗禎／翻攝
雙子座流星雨14日晚間9點觀測模擬圖。記者周宗禎／翻攝

三大流星雨之一的雙子座流星雨，預計14日「極大期」、每小時有機會看到150顆流星，南瀛天文館宣布配合舉辦「為你許星願」觀測活動、誠徵6組雙胞胎同樂，歡迎親子報名。

南瀛天文館表示，為迎接雙子座流星雨，14日晚5點半開始「野台天文講座」、望遠鏡觀測及星空導覽；邀請6組雙胞胎同樂、贈送他們精美耶誕禮物及套票，民眾可至官網報名。

南瀛天文館14日當日星象劇場在下午4點半、5點半加碼「極地企鵝上太空2─流星之謎」免費觀賞場，即日起至明年1月2日前假日限定播映「流星雨」導覽節目，帶領民眾認識流星雨來源與成因。

遊客14日至天文館消費贈送一張「星願聖誕卡」明信片，當晚6點半至凌晨12點將線上直播觀測現場，方便民眾觀賞流星雨，「一起看流星、許星願，迎接2022。」

南瀛天文館 流星雨 雙胞胎

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