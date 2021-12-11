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女開心買星巴克耶誕飲品 見實際樣貌傻眼：為什麼給我貢丸？

聯合新聞網 / 綜合報導
網友認為飲品實際樣子和官網的商品照差很大。 圖／翻攝自爆料公社二館
網友認為飲品實際樣子和官網的商品照差很大。 圖／翻攝自爆料公社二館

每到接近聖誕節時刻，連鎖咖啡業者星巴克都會推出一系列的限定款飲品，今年星巴克也偷偷加碼推出了升級版的「鹹焦糖風味那堤」，但是有客人實際買了之後發現實品和商品照「相差超大」，翻白眼喊「為什麼要給我一顆貢丸」。

根據星巴克官網顯示，這款季節限定飲品「耶誕鹹焦糖風味那堤」，是用經典義式濃縮咖啡融合賢焦糖的鹹甜香氣，上層佐鹹焦糖巧克力鮮奶油，輕盈口感及濃郁可可香氣，會有多層次組合展現豐富口感，也會隨飲料附贈迷你棉花糖一包。

但有網友在臉書「爆廢公社二館」貼出自己實際購買的商品照，她翻白眼表示「為什麼要給我一顆貢丸」，並且貼出實際拍攝照和業者商品照的對比圖，直呼ㄒ「左右差太多了」，也表示自己已經被親朋好友笑過一輪了。

網友看完也紛紛留言，「這杯新竹買的齁」、「真的圖片僅供參考」、「芋頭丸風味」、「隱藏版特殊餐點」、「不好意思，我笑了」、「這是新產品吧 ? 拿鐵貢丸！」，不過也有人平反說「我今天也有買，可是我的跟照片長一樣啊」。

星巴克 聖誕節

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