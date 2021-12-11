※飲酒過量，害人害己。

雖然近期物價連番上漲，但美味與跨年分享的心情卻已蓄勢待發。海尼根聯手全台多家餐酒館，在遵循防疫政策前提下，不忘支持本地餐廳、酒吧與餐酒館，讓美味與安心、抗通膨、歡樂，一舉數得，合作主打並首推台北的Intention、台中餐酒館「去憂不累（Chill Play）」，以及高雄的「一酒・點意 19.1」。

Intention推薦的「墨西哥雞肉飯」與「焗烤起司炸雞塊薯條蘸蒜頭培根奶醬」，前者帶有奶油香與辣椒粉的輕微刺激、後者則做工繁複但味道濃郁，同樣都合適搭配清爽的海尼根Silver星銀啤酒，而點選上述任一餐點，並將享有海尼根Silver星銀啤酒兩入250元優惠；開設於高雄美術館內的「一酒・點意 19.1」，則推出「星銀套餐」，三道招牌菜加一手啤酒，原價1,569元、期間限定優惠價1,399元，其中源自越南街頭小吃的「胡志明的口水雞」是將肌肉以舒肥處理並帶有酸辣口感，「老靈魂梅香排骨」則將軟排骨裹粉酥炸再淋上以台灣山櫻桃入味的特調醬汁，搭配海尼根Silver星銀啤酒的清爽麥香與口感，讓飲、食皆有滋有味。

台中餐酒館「去憂不累（Chill Play）」則是藏身豪宅的浮誇系餐酒館，必點的「煙燻焦糖厚培根」、加上鵝肝醬與蜂蜜的店內招牌「威靈頓牛排2.0」，滿足肉食控的味蕾享受，在Chill Play享用主打菜色搭配星銀啤酒，再享嘗鮮價、單瓶100元優惠。以上優惠皆已開始，並直至12月31日為止。完整優惠與活動資訊，則可登錄

海尼根官方臉書粉絲團查詢：https://www.facebook.com/HeinekenTaiwan

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

藏身豪宅的浮誇系餐酒館台中餐酒館「去憂不累（Chill Play）」，享用主打菜色搭配星銀啤酒，再享嘗鮮價、單瓶100元優惠。圖 / 海尼根提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒