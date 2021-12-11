香港8大耶誕亮點曝光！耶誕小鎮首度移師西九文化區

耶誕鐘聲愈來愈近，街頭的節慶氛圍也漸濃，提起這個溫馨節日，總讓人想起全城響叮噹的香港。今年「香港繽紛冬日巡禮」首度移師西九文化區，在藝術公園以法國童話小鎮為靈感，打造高6層樓的巨型耶誕樹及耶誕小鎮，各大商場及景點也換上耶誕主題布置。即使因疫情困在國內，也能透過耶誕景點美照療慰旅人。

西九文化區是香港嶄新的藝術文化園區，今年耶誕小鎮首次從中環移師至西九文化區，藝術公園頓時變身為歐陸耶誕小鎮，以法國童話夢幻小鎮為設計範本，打造超過6層樓高超吸睛的20米巨型耶誕樹，以及8間布置精緻的耶誕小屋，營造溫馨浪漫的節日氣氛，帶來滿滿暖意和祝福。

此外，今年香港也將復辦實體跨年倒數活動，首次以大型戶外演唱會形式在西九文化區舉辦，演唱會陣容包括香港年輕人氣歌手MIRROR，由獲譽為亞洲頂尖古典管弦樂團之一的香港管弦樂團擔任伴奏。在踏入2022年的一刻，全新開幕的M+博物館也將在外牆大螢幕上亮起倒數時鐘，全場齊聲倒數，螢幕外牆還會以15種語言向全球送上新年祝福，讓旅客無論身處何地，都能感受倒數一刻的熱鬧氣氛。

每年耶誕節，旅客們最期待的莫過於香港各大商場的創意主題新裝，今年還加入擁有廣大粉絲喜愛的聯名主題，如迪士尼、哈利波特、東方快車等，身處外地的粉絲雖不能親身參與，透過美照也能感受濃濃過節氛圍。以下推薦今年耶誕的8個亮點：

香港迪士尼樂園度假區以「A Disney Christmas」為主題帶來難忘驚喜的冬日喜悅。樂園將從白天到晚上飄送皚皚白雪，放眼盡是璀璨閃亮的應節裝飾。色彩繽紛的耶誕樹，加上多個精彩節慶活動，為旅客創造窩心溫馨的奇妙時刻。

2.香港海洋公園─體驗歐洲耶誕之旅

香港海洋公園推出「好想聖誕」主題活動，五光十色的耶誕燈飾及大型耶誕樹將照亮整個海濱樂園廣場，帶來溫馨的歐陸聖誕氛圍。「好Chill．歐遊巿集」令人沉醉於耶誕傳統節目，夢幻水都的多媒體光雕投影匯演帶來多重感官震撼，增添醉人的浪漫氣息。

3.荃新天地─冰雪夢幻王國現身

荃新天地今年變身唯美動人的冰雪天地，將迪士尼動畫《冰雪奇緣》場景重現，彷彿置身鋪滿白雪的冰雪國度，除了有掛滿雪寶的許願耶誕樹、圓拱型的華麗水晶庭園，更有主角艾莎、安娜及雪寶雕像現身其中，晶瑩剔透的冰雪城堡處處都是打卡點。

4.置地廣場─超嗨的耶誕童趣玩具屋

置地廣場以童趣、歡樂氛圍做為布置主題，今年變身大型玩具屋，抬頭可見一列長達28公尺的耶誕列車橫越空中，於不同角落設有4款體驗遊戲，讓逛累商場的大小朋友一起挑戰！此外，活動遊戲和攤位所有收益，將全數撥捐慈善機構，讓大家都能有個溫暖的耶誕。

5.MegaBox─重現哈利波特魔法經典場景活米村

風靡全球各地的《哈利波特》在今年登陸香港MegaBox，與韓國知名插畫家合作，以插畫風格及色彩還原，將故事內魔法世界場景「活米村」經典呈現！此大型裝置每逢整點會上演夢幻飄雪，每間商店櫥窗頓時變得五光十色，魔法裝置同時也動起來，彷彿置身魔法世界中，體驗浪漫又充滿奇幻的精采歐洲耶誕。

6.海港城─耶誕客運站

每年香港海港城商場的耶誕佈置都是遊客的必去景點，為大家締造不少美好回憶和驚喜，今年海港城的耶誕裝置以「耶誕客運站」為主題，迎接每一位準備展開耶誕旅程的旅客，曲奇餅乾造型的可愛動物們齊聚於海運大廈露天廣場，超適合親子一同造訪。

7.尖東─閃爍尖東耀香江2021

尖沙咀中心及帝國中心今年以耳目一新的方式慶祝佳節到來，8萬2千顆變色LED圓點所組成的LED燈牆，獨家播放包括迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰等耶誕影片，為粉絲帶來震撼視覺饗宴，絢麗奪目的耶誕燈飾照耀維港兩岸，為全城送上美麗景致。麼地里的聖誕燈海也走進 Disney+ 宇宙，配合雪花伴襯閃耀亮眼，營造溫馨浪漫的冬日氣氛。

8.ifc mall─探索傳奇列車的魅力來場耶誕鐵路之旅

以引人入勝的鐵道時光揭開百年傳奇火車背後的故事，復古中央車站搭配傳奇東方快車，在耶誕歌聲與徐徐響起的汽笛聲中帶領遊客重返昔日場景。坐在列車內觀賞窗外宜人冬季森林景致，宛如參與了一場歐洲豪華鐵路之旅，重溫百年前豪華火車的非凡體驗。

有關「香港繽紛冬日巡禮」詳情可查：www.discoverhongkong.com/winterfest/tc。