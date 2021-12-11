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好想咬一口！發現茶 X 查理布朗打造新品牌「更kńg」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
可麗捲共有三種口味，精選台灣在地傳統餡料與法式餅皮結合。圖／更kńg提供
可麗捲共有三種口味，精選台灣在地傳統餡料與法式餅皮結合。圖／更kńg提供

網路超紅茶飲電商品牌「Teascovery發現茶」創辦人陳翊榮，攜手人氣十足的「查理布朗烘焙」創辦人侯景中，從經典法式午茶可麗餅延伸創立全新品牌「更kńg」。以只有0.1cm薄透如紙的可麗餅皮，捲起文山青茶、台灣黑毛豬肉鬆、台南13號落花生等3款口味，當法國布列塔尼百年美食捲入台式傳統餡料，「更kńg (台語：捲)」讓人超想咬一口！

「更kńg」因兩位老饕而誕生，在原料、餡料、製程上也挑剔得如同法式頂級料理，並歷經超過一年的研發，借助侯景中30年的烘焙經驗與創新烘焙手法，最後創造出0.1公分、5折、12層的薄脆。

「更kńg」餅皮使用的法國純種ISA雞蛋，是出生一日後就空運來台飼養的法國ISA種蛋雞，除以專人管理雞隻健康、純植物飼料配方餵養外，還播放莫札特音樂讓小雞在音樂薰陶中成長。如此產出的雞蛋，蛋香更優雅，打發後口感顯得輕柔酥脆。

奶油香是可麗捲的精髓，「更kńg」選用法國原裝進口Flechard奶油，是法國諾曼第草飼牛隻提供的高品質乳源煉成。麵粉則來自法國巴黎近郊的布爾喬亞石臼麵粉，已有120餘年歷史，堅持使用傳統石臼研磨，同時結合現代技術系統性的分析與檢驗，在保留小麥原始香氣同時，也使風味濃郁甘醇且不失細緻溫柔。

這次入餡的文山青茶，墨綠可麗捲帶著清雅甜白花香；還有以大火烘焙過的香醇落花生，製成花生醬再包覆至僅有0.1cm的酥脆餅皮當中，最大的挑戰為平衡餡料的水氣不致餅皮軟化，維持整體的薄脆感，仍能保有傳統花生的綿密香濃。

擁有「黃金18兩」美譽的豬後腿肉，是每頭黑毛豬僅有18兩重的珍貴選擇，「更kńg」為做到食材零添加，僅使用豬肉、醬油，無豆粉、香料、防腐劑，再經由拉撥與烘炒的工序製成細緻綿密的肉鬆，鬆軟度恰恰好，鹹香甜化在奶油的香氣裡。

「更kńg」每盒12入399~450元，可查更kńg品牌官網：http://www.kngcrepe.com/；或發現茶購物官網、更kńg蝦皮品牌商城、查理布朗烘焙(民生總店、微風北車店)。

「更kńg」使用台法天然原料呈現美味的可麗捲，品牌名稱也十分創意誘人。圖為共同創辦人陳翊榮(左)、侯景中(右)。圖／更kńg提供
「更kńg」使用台法天然原料呈現美味的可麗捲，品牌名稱也十分創意誘人。圖為共同創辦人陳翊榮(左)、侯景中(右)。圖／更kńg提供
「更kńg」法國食材可麗捲從法國百年美食可麗餅做延伸，0.1公分厚餅皮層層摺疊出酥脆度。圖／更kńg提供
「更kńg」法國食材可麗捲從法國百年美食可麗餅做延伸，0.1公分厚餅皮層層摺疊出酥脆度。圖／更kńg提供

法國 烘焙 品牌

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