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首創麵包管家！瑞莎塔烘焙坊慶開幕 買350送草莓大福

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
季節限定「雙色潘尼朵尼」。圖／瑞莎塔烘焙坊提供
季節限定「雙色潘尼朵尼」。圖／瑞莎塔烘焙坊提供

座落於林口新市鎮重劃區，日前甫開幕的「瑞莎塔烘焙坊Risata e Ricordi」，結合挑高優雅的歐式空間、首創一對一的「麵包管家式服務」，加上一般麵包店難以做到的12種麵粉與3種自培酵母菌種，平均每天提供約30種純手工麵包。瑞莎塔表示，希望成為林口第一家精品級的「Artisan Bread工匠麵包」專門店。

走進瑞莎塔挑高5米的舒適空間，首先入眼的是左方全長4.5米的麵包陳列櫃，各式手工麵包整齊羅列，從常見的巧巴達、可頌、法棍，到罕見的洛代夫、威尼斯面具及黑森林軟法，還有近來圈粉無數的節慶甜點國王餅與潘尼朵尼，全天候供應多樣化歐式麵包及西點。

瑞莎塔烘焙坊的店名原文Risata e Ricordi，直譯是「歡笑」與「回憶」。瑞莎塔也是一個父親送給妻兒的禮物：「總是記得你的笑聲」。創辦人董事長楊博森從家族傳承出發，從瑞莎塔廚房親子餐廳到瑞莎塔文教機構，將對家人的愛化作實際行動，新推出的瑞莎塔烘焙坊，由職人純手工製作，強調不經機器大量製造，不添加任何人工鬆化劑或添加物。

創辦人與執行長楊欣蓉延請主廚吳振戎坐鎮，他原是高薪科技工程師，因對烘焙的理想與熱情，從台灣穀研所一路過關斬將，遠赴位於代官山的法國藍帶日本校區研習，獲法國知名烘焙大師Stephane Reinat親自帶領，學成歸國後經歷多元烘焙資歷，他尤其擅長製作各式經典歐式麵包。

店內常備12種來自法國、義大利、日本等地麵粉，同時堅持採用自製天然水式酵母，以專業「酵種培養機」操作乳酸發酵，做出風味與保濕度品質兼具的工匠麵包。主廚要求在每個製作環節充分融入五感，像是瑞莎塔的「花形國王餅」，還有話題之作「雙色潘尼朵尼」，皆費時耗工。就連傳統長笛，瑞莎塔都堅持使用百分之百法國小麥，以攝氏260度高溫製成，但保有長笛最具特色的酥脆外皮與嚼感。

進入瑞莎塔，常有人反映找不到麵包夾與托盤。這裡提供一般麵包店少見的「麵包管家式服務」，消費者只要進門，店員就會以一對一的方式提供服務，從口味介紹、夾取麵包、分切裝袋到結帳一條龍完成。

歡慶開幕，即日起至12/31加入官方Line好友即送100元優惠券乙張，12/14前在店內消費滿350元即贈每日限量30個的草莓大福乙個，12/15~12/21消費滿350元，送麵包隨機三選一（鹽可頌、克林姆、焦糖阿曼)，每日限量30份。

瑞莎塔烘焙坊

地址：新北市林口區文化一路一段218號

電話：02-8601-9133

營業時間：11:30～19:30

威尼斯面具，80元。圖／瑞莎塔烘焙坊提供
威尼斯面具，80元。圖／瑞莎塔烘焙坊提供
歐式空間挑高優雅。圖／瑞莎塔烘焙坊提供
歐式空間挑高優雅。圖／瑞莎塔烘焙坊提供
平均每天提供約30種純手工麵包。圖／瑞莎塔烘焙坊提供
平均每天提供約30種純手工麵包。圖／瑞莎塔烘焙坊提供
啟動麵包管家服務。圖／瑞莎塔烘焙坊提供
啟動麵包管家服務。圖／瑞莎塔烘焙坊提供

麵包 烘焙 法國

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