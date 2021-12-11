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搶先全球台灣首賣！Jimmy小豬挑的黑鑽 料理大升級

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
廚房小白也可獨自完成的異國料理，沙拉佐松露醬適合當冷盤前菜，以及大人小孩皆喜愛的現炸松露脆薯作為小點心。圖／Tartufi Jimmy提供
廚房小白也可獨自完成的異國料理，沙拉佐松露醬適合當冷盤前菜，以及大人小孩皆喜愛的現炸松露脆薯作為小點心。圖／Tartufi Jimmy提供

根據凱度消費指數調查發現，2020年因疫情影響，消費者習慣改變，高達85%的家庭有自煮習慣，每天自煮的比例上升至51%。看好居家料理的商機，SUN FRIEND MOUTH嚴選新品登場，Tartufi Jimmy松露義大利麵醬黑白雙鑽─原味、起司口味搶先全球於台灣首賣。

黑白雙鑽即日起於「全家行動購」正式販售，每罐售價360元，並加碼聯手師園鹽酥雞推出限定「插佛吉米松露醬套餐」，即日起至明年1/8限定開賣，經典炸雞雙人套餐加99元即可升級，於Uber Eats外送平台限量上市。

松露王者Tartufi Jimmy義大利經典松露品牌於1980年成立，取名Jimmy源自創辦人Cecchini的小豬，一路陪伴並在森林間探索松露足跡，松露通常在特定樹種的根部著絲，大多生長於溫帶地區的山林或丘陵，最適合的土壤酸鹼度介於7.5至8.3，然而，近年氣候變遷嚴重影響松露產量，以致於松露價格不斷飆高更顯珍貴。

松露被譽為餐桌上的鑽石，價格貴如黃金，香氣馥郁，層次豐富，橫切時可以看見淺灰及白色的大理石紋，聞起來帶有木頭的香氣，多用於高級料理的佐料，是許多廚師心中的高級調味品。Tartufi Jimmy首度推出「Ready to eat義大利麵醬」黑白雙鑽，拉近台灣消費者與義大利松露的距離，簡單料理就能享有國外頂級餐廳的美味。

「Tartufi Jimmy松露義大利麵醬─起司口味」使用高級帕瑪森香濃起司、特級初榨橄欖油，將義大利3%夏季黑松露與濃醇乳香完美結合，開罐即可食用。最簡單的做法是將松露義大利麵醬均勻拌入全熟的義大利麵，依個人口味加入橄欖油及少許鹽巴調味即可；沙拉佐松露醬也適合作為冷盤前菜，提味蔬菜的清甜脆口；以及大人小孩皆喜愛的現炸松露脆薯作為小點心。

「Tartufi Jimmy松露義大利麵醬─原味」以義國廚師黃金3%夏季松露比例調和，主餐建議選擇大理石紋路的牛小排，於平底鍋加入奶油香煎3~4分鐘並靜置均勻受熱後，粉嫩肉汁搭配松露佐醬能感受到松露瞬間綻放出撲鼻的迷人香氣，松露的蕈菇口味基底更能襯托牛肉鮮甜。或可將松露醬點綴於滑嫩歐姆炒蛋。

為了實踐奢華食材走入民間，Tartufi Jimmy松露與台灣最強小吃代表「師園鹽酥雞」創意聯手，即起至明年1/8點購經典炸雞雙人套餐即可加99元升級「插佛吉米松露醬套餐」，附上御用Tartufi Jimmy松露黑白雙鑽各30g，將台式經典結合義式奢華，饕客們可將蔬菜、蛋類、豆類搭配松露醬起司口味；肉類及海鮮類佐松露醬原味。即日起，於Uber Eats外送平台獨家上市。

Tartufi Jimmy松露義大利麵醬黑白雙鑽。圖／Tartufi Jimmy提供
Tartufi Jimmy松露義大利麵醬黑白雙鑽。圖／Tartufi Jimmy提供
「Tartufi Jimmy松露義大利麵醬─起司口味」售價350元，使用高級莫札瑞拉香濃起司、特級初榨橄欖油，將義大利3%夏季黑松露與濃醇乳香完美結合，開罐即可食用。圖／Tartufi Jimmy提供
「Tartufi Jimmy松露義大利麵醬─起司口味」售價350元，使用高級莫札瑞拉香濃起司、特級初榨橄欖油，將義大利3%夏季黑松露與濃醇乳香完美結合，開罐即可食用。圖／Tartufi Jimmy提供
大理石紋路的牛小排搭配松露佐醬，能感受到松露瞬間綻放出撲鼻的迷人香氣。圖／Tartufi Jimmy提供
大理石紋路的牛小排搭配松露佐醬，能感受到松露瞬間綻放出撲鼻的迷人香氣。圖／Tartufi Jimmy提供

義大利 套餐

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