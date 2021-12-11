快訊

誇張！紐西蘭男子收錢「代打疫苗」 一天內竟打了10劑

台大打莫德納慘變「禿頭少女」 她控求助無門：都在踢皮球

聽新聞
test
0:00 / 0:00

瞄準頂級客 沛納海、寶珀、萬寶龍複雜新品秀非典好味

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
萬寶龍傳承系列萬年曆腕表限量款100，86萬1,300元。圖 / Montblanc提供
萬寶龍傳承系列萬年曆腕表限量款100，86萬1,300元。圖 / Montblanc提供

較為深沈的顏色總能帶來沉穩印象，色彩當道的年代，高級鐘表也逐漸跳脫傳統的黑、白、銀色，在複雜功能錶款展現出各種不同印象的色彩變化。萬寶龍（Montblanc）、寶珀（Blancpain）、沛納海（PANERAI）近日不約而同推出多款複雜功能腕表，加上限量、網站限定販售等不同亮點，瞄準頂級客年終的自我犒賞清單。

煙燻焦糖色總帶來美味的聯想，這次並出現在萬寶龍傳承系列萬年曆腕錶限量款100上。由近378個零件組成的MB 29.22自動上鍊機芯具備萬年曆功能，可自動分辨大小月、以及四年一次的閏年與2月29日，是目前最為複雜的曆象功能、值得傳家。18K玫瑰金表殼中，煙燻焦糖色的漸層面盤並搭配上復古風格的萬寶龍山形Logo，訂價86萬1,300元、全球限量100只。

寶珀（Blancpain）日前甫在101舉辦五十噚攝影展，以優美畫面提點人們關於海洋的美好與環境保護的重要性，品牌近日再推出一只五十噚系列八日鍊陀飛輪腕表。25C型自動上鍊機芯具備八日長動能，這意味了只要為機芯上滿發條，將能持續運行超過一周之久；表款再具備300米防水性能，無論搭配NATO帆布表帶、金屬鍊帶，都能將陀飛輪「戴」下水，藝高人膽大。表款共有23級鈦金屬或玫瑰金並可選配不同材質表帶，價格自372萬元至432萬8,000元不等。

來自義大利、大膽挑戰色彩組合的更有沛納海的Luminor Chrono Flyback Verde Militare飛返計時軍綠腕表，以軍綠色面盤搭配橘色的兩只飛返計時秒針與小秒針。飛返計時碼表功能意味了：在計時過程進行中，只要按下按鈕即可停止第一段計算時間，同時計時秒針將回覆歸零，並接下進下第二次的計時運算，屬於計時碼表中進階的複雜功能。這只綠、橘雙色的PAM01296訂價相較於品牌其他款式並不特別高價，訂價「只」要42萬5,000元，甚至僅在Panerai.com網站上販售，全球限量110只。限量、總是特別殘酷！

沛納海Luminor Chrono Flyback Verde Militare飛返計時軍綠腕表（PAM01296），限量110只，僅在PANERAI官方網站販售，42萬5,000元。圖 / 沛納海提供
沛納海Luminor Chrono Flyback Verde Militare飛返計時軍綠腕表（PAM01296），限量110只，僅在PANERAI官方網站販售，42萬5,000元。圖 / 沛納海提供
大膽將軍綠色搭配橘色指針的沛納海，展現身為義大利品牌對色彩組合的敏感與好品味。圖 / 沛納海提供
大膽將軍綠色搭配橘色指針的沛納海，展現身為義大利品牌對色彩組合的敏感與好品味。圖 / 沛納海提供
Blancpain五十噚系列八日鍊陀飛輪腕表，共有23級鈦金屬或玫瑰金並可選配不同材質表帶，價格自372萬元至432萬8,000元不等。圖 / Blancpain提供
Blancpain五十噚系列八日鍊陀飛輪腕表，共有23級鈦金屬或玫瑰金並可選配不同材質表帶，價格自372萬元至432萬8,000元不等。圖 / Blancpain提供
具備萬年曆功能、限量100只的萬寶龍傳承系列萬年曆腕表限量款100，以玫瑰金搭配「美味」的煙燻焦糖色，古色古香。圖 / Montblanc提供
具備萬年曆功能、限量100只的萬寶龍傳承系列萬年曆腕表限量款100，以玫瑰金搭配「美味」的煙燻焦糖色，古色古香。圖 / Montblanc提供

腕表 品牌 義大利

延伸閱讀

夜光派對必備！Bell & Ross BR 05 Horolum腕表隨身亮

江詩丹頓101快閃店迎節慶氣氛 虎年限量表福虎獻瑞

有蝴蝶！RICHARD MILLE X Rafael Nadal新表亮點藏這裡

基努李維概念表？Hamilton駭客任務聯名表 向經典致意

相關新聞

日本年賣40萬顆洗臉蒟蒻海綿撤出台灣！粉絲哀號先狂搶

在日本銷售超過134年，每年賣出40萬顆水凝光洗顏蒟蒻海綿的畑中義和商店，去年在台上市後，銷售長紅，也吸引不少討論與購買...

雙子座流星雨降臨 南瀛天文館徵雙胞胎線上直播同樂

三大流星雨之一的雙子座流星雨，預計14日「極大期」、每小時有機會看到150顆流星，南瀛天文館宣布配合舉辦「為你許星願」觀...

女開心買星巴克耶誕飲品 見實際樣貌傻眼：為什麼給我貢丸？

每到接近聖誕節時刻，連鎖咖啡業者星巴克都會推出一系列的限定款飲品，今年星巴克也偷偷加碼推出了升級版的「鹹焦糖風味那堤」，但是有客人實際買了之後發現實品和商品照「相差超大」，翻白眼喊「為什麼要給我一顆貢丸」。

美味星方案！海尼根聯手北中南餐酒館 跨年派對神助攻

雖然近期物價連番上漲，但美味與跨年分享的心情卻已蓄勢待發。海尼根聯手全台多家餐酒館，在遵循防疫政策前提下，不忘支持本地餐廳、酒吧與餐酒館，讓美味與安心、抗通膨、歡樂，一舉數得，合作主打並首推台北的Intention、台中餐酒館「去憂不累（Chill Play）」，以及高雄的「一酒・點意 19.1」。

香港8大耶誕亮點曝光！耶誕小鎮首度移師西九文化區

耶誕鐘聲愈來愈近，街頭的節慶氛圍也漸濃，提起這個溫馨節日，總讓人想起全城響叮噹的香港。今年「香港繽紛冬日巡禮」首度移師西...

首創麵包管家！瑞莎塔烘焙坊慶開幕 買350送草莓大福

座落於林口新市鎮重劃區，日前甫開幕的「瑞莎塔烘焙坊Risata e Ricordi」，結合挑高優雅的歐式空間、首創一對一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。