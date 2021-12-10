上47樓看101跨年煙火！高空餐廳SEA TO SKY卡位進行中

SEA TO SKY位於微風信義百貨47樓，是信義區最新高空海鮮餐酒吧，主打各式海鮮美食與經典酒款搭配。

年末聖誕跨年聚餐將至，12月24日（五）、12月25日（六）首先登場的活動是「高空夜景浪漫聖誕晚間套餐（每位5,800元+10%）」。聖誕套餐主菜自「鮮美帝王蟹腳及波士頓龍蝦（半隻）」、「S&W乾式熟成紐約客及香煎干貝」或「龍膽石斑佐鴨肝」中擇一，聖誕晚間套餐內含開胃小點、前菜、壽司、沙拉或湯、主菜、甜點、贈送香檳（Thienot Brut 2009）1杯。

12月31日（五）跨年依據用餐時段不同，提供各具特色的餐點。「17：00～21：00跨年晚間套餐時段」，提供「璀璨夜景海陸套餐（每位4,900元+10%）」，包含IG最熱門美食「經典海鮮盤」豐盛上桌，主餐可選「澳洲和牛翼板及鮮美魚菲力」或「松露鱘龍魚及波士頓龍蝦（半隻）」，亦可選擇兩人共享「美國頂級肋眼牛排16盎司」，體驗跨年夜最完美的海鮮餐酒夜晚。跨年海陸套餐內含開胃小點、海鮮冷盤、前菜、沙拉或湯、主菜、甜點）；此時段用餐，可另享跨年101景觀煙火站票優惠加購價每位2,000元+10%（含3杯限定酒款）。

12月31日（五）的「21：30～02：00跨年晚間低消時段」消費方式分為3種：「跨年站票每位2,200元+10％（含3杯限定酒款）」、「用餐區低消：6,800元+10%/位（座位可選擇：戶外或室內區）」、及「沙發區低消：每組沙發低消6萬～12萬（低消總金額依據容納人數而定）」。

跨年倒數派對低消菜色可選「跨年版豪華海鮮熱盤」、「海膽魚子醬生蠔盤」、「和牛潛艇堡」、「松露蟹肉塔可」、「夜晚迷你輕食」…等豐富派對組合，並搭配多款精選酒款，跨年101煙火完美視野近在眼前，盡情大啖海鮮美食。

SEA TO SKY於跨年當晚自22：00起，更力邀知名爵士樂團「亞斯音樂ARS MUSIC」，於47樓高空美景精彩演出。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康