上47樓看101跨年煙火！高空餐廳SEA TO SKY卡位進行中

SEA TO SKY位於微風信義百貨47樓,是信義區最新高空海鮮餐酒吧,主打各式海鮮美食與經典酒款搭配。

年末聖誕跨年聚餐將至,12月24日(五)、12月25日(六)首先登場的活動是「高空夜景浪漫聖誕晚間套餐(每位5,800元+10%)」。聖誕套餐主菜自「鮮美帝王蟹腳及波士頓龍蝦(半隻)」、「S&W乾式熟成紐約客及香煎干貝」或「龍膽石斑佐鴨肝」中擇一,聖誕晚間套餐內含開胃小點、前菜、壽司、沙拉或湯、主菜、甜點、贈送香檳(Thienot Brut 2009)1杯。

12月31日(五)跨年依據用餐時段不同,提供各具特色的餐點。「17:00~21:00跨年晚間套餐時段」,提供「璀璨夜景海陸套餐(每位4,900元+10%)」,包含IG最熱門美食「經典海鮮盤」豐盛上桌,主餐可選「澳洲和牛翼板及鮮美魚菲力」或「松露鱘龍魚及波士頓龍蝦(半隻)」,亦可選擇兩人共享「美國頂級肋眼牛排16盎司」,體驗跨年夜最完美的海鮮餐酒夜晚。跨年海陸套餐內含開胃小點、海鮮冷盤、前菜、沙拉或湯、主菜、甜點);此時段用餐,可另享跨年101景觀煙火站票優惠加購價每位2,000元+10%(含3杯限定酒款)。

12月31日(五)的「21:30~02:00跨年晚間低消時段」消費方式分為3種:「跨年站票每位2,200元+10%(含3杯限定酒款)」、「用餐區低消:6,800元+10%/位(座位可選擇:戶外或室內區)」、及「沙發區低消:每組沙發低消6萬~12萬(低消總金額依據容納人數而定)」。

跨年倒數派對低消菜色可選「跨年版豪華海鮮熱盤」、「海膽魚子醬生蠔盤」、「和牛潛艇堡」、「松露蟹肉塔可」、「夜晚迷你輕食」…等豐富派對組合,並搭配多款精選酒款,跨年101煙火完美視野近在眼前,盡情大啖海鮮美食。

SEA TO SKY於跨年當晚自22:00起,更力邀知名爵士樂團「亞斯音樂ARS MUSIC」,於47樓高空美景精彩演出。

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康