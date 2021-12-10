夜光派對必備！Bell & Ross BR 05 Horolum腕表隨身亮

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Bell & Ross BR 05 Horlum具有精鋼噴砂表帶與橡膠表帶兩種材質。圖 / Bell & Ross提供
Bell & Ross BR 05 Horlum具有精鋼噴砂表帶與橡膠表帶兩種材質。圖 / Bell & Ross提供

去派對除了朋友、美食，一只閃耀的伴手則是造型必備。沒有光亮的時候，除了拿出手機，其實還有其他選擇：例如柏萊士（Bell & Ross）的BR 05 Horolum腕表可以在黑暗中自帶光芒，清楚看到時間、還0藍光！

Bell & Ross以往也曾推出過BR 03-02 Horolum、BR 03-94 Horolum、BR 03-02 Greylum等「夜光」表款，全系列首度在2017年問世，Horo代表製表技術（Horlogerie），Lum則讓人聯想到「光」，由於手表面盤裡使用了Super-LumiNova® C5綠色夜光物料，相似於夜間機場跑道的綠燈色調，因而頗受好評。

BR 05 Horolum與BR 03-92 Horolum一樣具備了噴砂的精鋼表殼，同時數字與時標則填衝以夜光物料。一旦進入低光源、夜間環境，BR 05 Horolum將散發清楚的綠色夜光，進而指示時間。自動上鍊機芯將帶來時、分、秒與日期顯示，表款也具備100米防水性能。全球限量250只，並只在全球15間Bell & Ross專門店販售，訂價則由15萬4,000元至17萬3,000元不等。

兼具方、圓兩種線條輪廓的BR 05系列，是BR系列少數並非正方形的設計。圖 / Bell & Ross提供
兼具方、圓兩種線條輪廓的BR 05系列，是BR系列少數並非正方形的設計。圖 / Bell & Ross提供
Bell & Ross BR 05 Horolum腕表，17萬3,000元。圖 / Bell & Ross提供
Bell & Ross BR 05 Horolum腕表，17萬3,000元。圖 / Bell & Ross提供
BR 05 Horolum在面盤中使用了C5綠色夜光塗料，宛如夜間的機場跑道。圖 / Bell & Ross提供
BR 05 Horolum在面盤中使用了C5綠色夜光塗料，宛如夜間的機場跑道。圖 / Bell & Ross提供

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