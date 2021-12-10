自36個酒窖精選橫跨60年佳釀 格蘭花格185週年紀念版

格蘭花格（Glenfarclas）歡慶酒廠創立185年，特別從36個酒窖中挑選多桶珍藏橫跨60年的佳釀，調製而成一款獨特且限量的威士忌——「格蘭花格單一麥芽蘇格蘭威士忌185週年紀念版」。

格蘭花格家族歷史自1805年開始，1836年正式取得合法蒸餾許可，至今2021年剛好屆滿185年，始終堅持直火蒸餾、雪莉桶陳年。185週年紀念版酒款豐富而細緻，帶您感受成熟年份酒液的韻味碰撞並融合年輕年份酒液的強勁，呈現百年堅持下獨樹一幟的風格。聞香與口感既甜美又平衡，尾韻更是值得回味再三，造就出引人入勝品酩體驗。

格蘭花格酒廠創立於1836年，位於蘇格蘭斯貝賽區，堅持採用優質大麥與「生命之水」斯貝河流經泥煤層的水源，並採用「直火蒸餾」的技術，建立起與眾不同的特立風格。尤其「直火蒸餾」的火侯控制具有相當難度，讓酒廠在1980年代初期，曾實驗性地改變蒸餾方式；但基於對品質與風味的苛求，仍舊回復成傳統的直火蒸餾。另一個為人稱道的堅持，就是不惜成本僅使用高品質的西班牙雪莉桶來封存酒液，成就格蘭花格威士忌帶有硝石、果乾、木質調性的鮮明風格，於競爭激烈的威士忌市場，擁有極高辨識度。

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