聽新聞
test
0:00 / 0:00

自36個酒窖精選橫跨60年佳釀 格蘭花格185週年紀念版

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
格蘭花格185週年紀念版酒款，特別從36個酒窖中挑選多桶珍藏橫跨60年的佳釀調製而成。圖／隼昌提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭花格185週年紀念版酒款，特別從36個酒窖中挑選多桶珍藏橫跨60年的佳釀調製而成。圖／隼昌提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

格蘭花格（Glenfarclas）歡慶酒廠創立185年，特別從36個酒窖中挑選多桶珍藏橫跨60年的佳釀，調製而成一款獨特且限量的威士忌——「格蘭花格單一麥芽蘇格蘭威士忌185週年紀念版」。

格蘭花格家族歷史自1805年開始，1836年正式取得合法蒸餾許可，至今2021年剛好屆滿185年，始終堅持直火蒸餾、雪莉桶陳年。185週年紀念版酒款豐富而細緻，帶您感受成熟年份酒液的韻味碰撞並融合年輕年份酒液的強勁，呈現百年堅持下獨樹一幟的風格。聞香與口感既甜美又平衡，尾韻更是值得回味再三，造就出引人入勝品酩體驗。

格蘭花格酒廠創立於1836年，位於蘇格蘭斯貝賽區，堅持採用優質大麥與「生命之水」斯貝河流經泥煤層的水源，並採用「直火蒸餾」的技術，建立起與眾不同的特立風格。尤其「直火蒸餾」的火侯控制具有相當難度，讓酒廠在1980年代初期，曾實驗性地改變蒸餾方式；但基於對品質與風味的苛求，仍舊回復成傳統的直火蒸餾。另一個為人稱道的堅持，就是不惜成本僅使用高品質的西班牙雪莉桶來封存酒液，成就格蘭花格威士忌帶有硝石、果乾、木質調性的鮮明風格，於競爭激烈的威士忌市場，擁有極高辨識度。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

格蘭花格185週年紀念版酒款酒精濃度46%，建議售價3600元。圖／隼昌提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭花格185週年紀念版酒款酒精濃度46%，建議售價3600元。圖／隼昌提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

蘇格蘭 西班牙

延伸閱讀

抗老靠蘭花！嬌蘭第五代蘭鑽極萃氧生乳霜注入青春能量

獨獻台灣三部曲！格蘭利威12年首席三桶 匯聚黃金比例

台酒搶攻頂級市場 威士忌新品限量上市

虎年生肖威士忌登場！坦杜推出亞洲獨家虎年雪莉桶原酒

相關新聞

日本年賣40萬顆洗臉蒟蒻海綿撤出台灣！粉絲哀號先狂搶

在日本銷售超過134年，每年賣出40萬顆水凝光洗顏蒟蒻海綿的畑中義和商店，去年在台上市後，銷售長紅，也吸引不少討論與購買...

夜光派對必備！Bell & Ross BR 05 Horolum腕表隨身亮

去派對除了朋友、美食，一只閃耀的伴手則是造型必備。沒有光亮的時候，除了拿出手機，其實還有其他選擇：例如柏萊士（Bell ...

抗老靠蘭花！嬌蘭第五代蘭鑽極萃氧生乳霜注入青春能量

冬季到來，正是抗老保養的最佳時機，因為冬天乾冷，更容易讓肌膚長細紋，得要用比較滋潤的乳霜來保養。而各保養品牌積極研發新成...

高麗菜暖胃好湯／濃香篇：奶油燜高麗菜湯、高麗菜雞肉大蒜湯

● 編按：雞肉搭配加熱後的大蒜可以溫熱身體，加了奶油香料入味的蔬菜濃湯，香氣四溢更讓人食指大動，作法更是超簡單的喔，橘世...

高麗菜暖胃好湯／濃香篇：奶油燜高麗菜湯、高麗菜雞肉大蒜湯

● 編按：雞肉搭配加熱後的大蒜可以溫熱身體，加了奶油香料入味的蔬菜濃湯，香氣四溢更讓人食指大動，作法更是超簡單的喔，快學起來做給全家一起享用！

高麗菜暖胃好湯／清爽篇：高麗菜金針菇湯、高麗菜炒蛋湯

● 編按：國人喜愛的高麗菜，是家中常見食材，富含維生素等營養，而高麗菜除了用來清炒配菜，日本中醫師特別設計幾道好湯食譜，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。