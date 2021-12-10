聽新聞
test
0:00 / 0:00
抗老靠蘭花！嬌蘭第五代蘭鑽極萃氧生乳霜注入青春能量
冬季到來，正是抗老保養的最佳時機，因為冬天乾冷，更容易讓肌膚長細紋，得要用比較滋潤的乳霜來保養。而各保養品牌積極研發新成分，嬌蘭將於2022年1月1日推出頂級乳霜新作「蘭鑽極萃氧生乳霜」，花費15年研究，從3萬多種蘭花中，找到高原赤箭蘭與流蘇石斛蘭，萃取出「蘭花根萃高濃縮分子」，打造出第五代的蘭鑽乳霜，一抹就能感受抗老效果，實驗證明7天有感。
15多年前，嬌蘭開始從蘭花中研究，萃取出能量，將於2022年初推出的第五代蘭鑽極萃氧生乳霜，就從蘭花中找到能對抗衰老的功效，其中包括珍稀品種的高原赤箭蘭，生長在雲南山區，從根部萃取的精華可以保護肌膚；流蘇石斛蘭則多為附生植物，藉著氣生根束提供大量活力因子，從中萃取出的活性，可以持續修護，兩者結合出蘭花根萃高濃縮分子，能讓肌膚得到保護。
此次研發合作並與蘇黎世聯邦理工學共同研究，蘭鑽極萃氧生乳霜有著奶油慕斯質地，輕抹就能讓肌膚吸收，形成保護層，讓肌膚持續保濕，且在包裝上也更用心，採用40%回收玻璃和91%回收塑膠製成，避免造成環境負擔。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言