抗老靠蘭花！嬌蘭第五代蘭鑽極萃氧生乳霜注入青春能量

冬季到來，正是抗老保養的最佳時機，因為冬天乾冷，更容易讓肌膚長細紋，得要用比較滋潤的乳霜來保養。而各保養品牌積極研發新成分，嬌蘭將於2022年1月1日推出頂級乳霜新作「蘭鑽極萃氧生乳霜」，花費15年研究，從3萬多種蘭花中，找到高原赤箭蘭與流蘇石斛蘭，萃取出「蘭花根萃高濃縮分子」，打造出第五代的蘭鑽乳霜，一抹就能感受抗老效果，實驗證明7天有感。

15多年前，嬌蘭開始從蘭花中研究，萃取出能量，將於2022年初推出的第五代蘭鑽極萃氧生乳霜，就從蘭花中找到能對抗衰老的功效，其中包括珍稀品種的高原赤箭蘭，生長在雲南山區，從根部萃取的精華可以保護肌膚；流蘇石斛蘭則多為附生植物，藉著氣生根束提供大量活力因子，從中萃取出的活性，可以持續修護，兩者結合出蘭花根萃高濃縮分子，能讓肌膚得到保護。