獨獻台灣三部曲！格蘭利威12年首席三桶 匯聚黃金比例

指標性蘇格蘭威士忌品牌格蘭利威（The Glenlivet）近年持續深耕台灣市場，繼獨獻台灣的13年、15年雪莉桶盛大上市後，連續三年、第三度推出獨獻台灣酒款——格蘭利威12年首席三桶。

新酒款由投身威士忌產業40餘年的格蘭利威首席釀酒師艾倫・溫徹斯特（Alan Winchester），以新創三桶勾兌工法，淬煉完美黃金比例，耗時兩年、經過數百位威士忌老饕認證，以滑順甜美的熱帶果香旋風，席捲台灣威士忌市場。

艾倫・溫徹斯特打造出「黃金三桶新製序」，以美國橡木桶完整熟成12年後，將酒液部分轉桶至初次裝填加勒比海蘭姆桶，部分轉桶至初次裝填波本桶過桶，部分酒液在美國橡木桶繼續熟成，最後再進行三桶勾兌，匯聚黃金三桶完美比例，堆疊出層次豐美的滑順細緻口感。

透過與眾不同的過桶工序，新酒款在承襲酒廠經典花果香的基礎之上，透過雙重初次裝填橡木桶的運用，以及43%酒精濃度的提升，進一步揚升香氣層次，滑順感也倍增。

由美國橡木桶醞釀出香濃馥郁的太妃糖與蜂蜜氣息，揉合波本桶的經典迷人奶油、香草風味，以及初次裝填蘭姆桶捎來的香甜鳳梨、熟蜜桃等熱帶水果層次，交織出無與倫比的細緻口感，堆疊出兼具豐富香氣、馥郁味蕾感受和滑順口感的感官饗宴，留下悠長、絲滑而綿密的完美尾韻。

延續格蘭利威「台味覺醒」主題，江振誠在發表會上特別為12年首席三桶，搭配了一道具有百年歷史的「牛肉茶」。不同於一般牛肉湯由牛骨熬煮，這道養生茶使用上等日本和牛及各式新鮮香草加以風乾，在水中浸泡數小時後，只需加鹽調味，就能保留牛肉本身鮮味和淡淡青香，不僅與12年首席三桶巧妙搭配，也保留住溫和茶品在冬日暖心保健的效用。

動力火車則在現場以「莫忘初衷」一曲，帶出格蘭利威「創新出眾，不變初衷」的品牌精神，療癒溫暖的歌聲輝映主廚特製「牛肉茶」，與12年首席三桶的滑順細緻口感，交織出完美的感官饗宴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康