聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨獻台灣三部曲！格蘭利威12年首席三桶 匯聚黃金比例

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
格蘭利威第三度為台灣量身打造全新鉅作「12年首席三桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭利威第三度為台灣量身打造全新鉅作「12年首席三桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

指標性蘇格蘭威士忌品牌格蘭利威（The Glenlivet）近年持續深耕台灣市場，繼獨獻台灣的13年、15年雪莉桶盛大上市後，連續三年、第三度推出獨獻台灣酒款——格蘭利威12年首席三桶。

新酒款由投身威士忌產業40餘年的格蘭利威首席釀酒師艾倫・溫徹斯特（Alan Winchester），以新創三桶勾兌工法，淬煉完美黃金比例，耗時兩年、經過數百位威士忌老饕認證，以滑順甜美的熱帶果香旋風，席捲台灣威士忌市場。

艾倫・溫徹斯特打造出「黃金三桶新製序」，以美國橡木桶完整熟成12年後，將酒液部分轉桶至初次裝填加勒比海蘭姆桶，部分轉桶至初次裝填波本桶過桶，部分酒液在美國橡木桶繼續熟成，最後再進行三桶勾兌，匯聚黃金三桶完美比例，堆疊出層次豐美的滑順細緻口感。

透過與眾不同的過桶工序，新酒款在承襲酒廠經典花果香的基礎之上，透過雙重初次裝填橡木桶的運用，以及43%酒精濃度的提升，進一步揚升香氣層次，滑順感也倍增。

由美國橡木桶醞釀出香濃馥郁的太妃糖與蜂蜜氣息，揉合波本桶的經典迷人奶油、香草風味，以及初次裝填蘭姆桶捎來的香甜鳳梨、熟蜜桃等熱帶水果層次，交織出無與倫比的細緻口感，堆疊出兼具豐富香氣、馥郁味蕾感受和滑順口感的感官饗宴，留下悠長、絲滑而綿密的完美尾韻。

延續格蘭利威「台味覺醒」主題，江振誠在發表會上特別為12年首席三桶，搭配了一道具有百年歷史的「牛肉茶」。不同於一般牛肉湯由牛骨熬煮，這道養生茶使用上等日本和牛及各式新鮮香草加以風乾，在水中浸泡數小時後，只需加鹽調味，就能保留牛肉本身鮮味和淡淡青香，不僅與12年首席三桶巧妙搭配，也保留住溫和茶品在冬日暖心保健的效用。

動力火車則在現場以「莫忘初衷」一曲，帶出格蘭利威「創新出眾，不變初衷」的品牌精神，療癒溫暖的歌聲輝映主廚特製「牛肉茶」，與12年首席三桶的滑順細緻口感，交織出完美的感官饗宴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

保樂力加董事總經理王德勤（右）、國際名廚江振誠（左）與動力火車，號召全台威士忌老饕與格蘭利威一同「台味覺醒」。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
保樂力加董事總經理王德勤（右）、國際名廚江振誠（左）與動力火車，號召全台威士忌老饕與格蘭利威一同「台味覺醒」。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭利威12年首席三桶桶單一麥芽蘇格蘭威士忌，酒精濃度43%，建議售價1,290元。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭利威12年首席三桶桶單一麥芽蘇格蘭威士忌，酒精濃度43%，建議售價1,290元。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭利威12年首席三桶，創新演繹多層次熱帶果香。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭利威12年首席三桶，創新演繹多層次熱帶果香。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

美國 品牌 日本和牛

延伸閱讀

願景工程／淨零中的英國 老靈魂威士忌 踏上減碳之路

台酒搶攻頂級市場 威士忌新品限量上市

虎年生肖威士忌登場！坦杜推出亞洲獨家虎年雪莉桶原酒

高訂服威士忌！皇家禮炮21年藍玫瑰限定版演繹新奢典範

相關新聞

日本年賣40萬顆洗臉蒟蒻海綿撤出台灣！粉絲哀號先狂搶

在日本銷售超過134年，每年賣出40萬顆水凝光洗顏蒟蒻海綿的畑中義和商店，去年在台上市後，銷售長紅，也吸引不少討論與購買...

夜光派對必備！Bell & Ross BR 05 Horolum腕表隨身亮

去派對除了朋友、美食，一只閃耀的伴手則是造型必備。沒有光亮的時候，除了拿出手機，其實還有其他選擇：例如柏萊士（Bell ...

抗老靠蘭花！嬌蘭第五代蘭鑽極萃氧生乳霜注入青春能量

冬季到來，正是抗老保養的最佳時機，因為冬天乾冷，更容易讓肌膚長細紋，得要用比較滋潤的乳霜來保養。而各保養品牌積極研發新成...

高麗菜暖胃好湯／濃香篇：奶油燜高麗菜湯、高麗菜雞肉大蒜湯

● 編按：雞肉搭配加熱後的大蒜可以溫熱身體，加了奶油香料入味的蔬菜濃湯，香氣四溢更讓人食指大動，作法更是超簡單的喔，橘世...

高麗菜暖胃好湯／濃香篇：奶油燜高麗菜湯、高麗菜雞肉大蒜湯

● 編按：雞肉搭配加熱後的大蒜可以溫熱身體，加了奶油香料入味的蔬菜濃湯，香氣四溢更讓人食指大動，作法更是超簡單的喔，快學起來做給全家一起享用！

高麗菜暖胃好湯／清爽篇：高麗菜金針菇湯、高麗菜炒蛋湯

● 編按：國人喜愛的高麗菜，是家中常見食材，富含維生素等營養，而高麗菜除了用來清炒配菜，日本中醫師特別設計幾道好湯食譜，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。