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高麗菜暖胃好湯／清爽篇：高麗菜金針菇湯、高麗菜炒蛋湯
● 編按：國人喜愛的高麗菜，是家中常見食材，富含維生素等營養，而高麗菜除了用來清炒配菜，日本中醫師特別設計幾道好湯食譜，喜愛烹調的你快學起來，冬天暖胃必備，材料很好準備，口感清爽美味！
【高麗菜好湯食譜：簡單清爽篇】
● 高麗菜金針菇湯
材料〔2人份〕
高麗菜 150g
金針菇 50g
冬粉 20g
水 450ml
鹽 1/4茶匙
醋 1湯匙
花椒 1茶匙
作法
1. 高麗菜切成細絲，金針菇去除根部後對切一半，冬粉用廚房剪刀剪成一半，花椒剁碎。
2. 在鍋子中放入高麗菜、金針菇、材料A，煮沸後轉小火、蓋上鍋蓋，等高麗菜煮軟後再放入冬粉，煮到冬粉變軟為止。
3. 加入花椒碎、醋後即可關火。
● 高麗菜炒蛋湯
材料〔2人份〕
高麗菜 150g
雞蛋 2 顆
鹽 1 撮
水 400ml
醬油 1 茶匙
芝麻油 4 茶匙
作法
1. 高麗菜切成小塊。把一半的芝麻油倒入熱鍋中，用大火快炒高麗菜後，撒上鹽巴。
2. 將剩下的芝麻油畫圓倒入鍋中，再放入打散的蛋，迅速拌炒，最後加入材料A煮沸即可。
● 作者介紹：幸井俊高，中醫師、藥劑師。著有《漢方藥學事典》、《舌診：每天3秒，知道健康好不好》等多數作品。
【以上摘文選自《排毒．調養 天天喝好湯》、作者：幸井俊高、譯者：謝孟蓁、圖文提供：蘋果屋出版社】
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