高麗菜暖胃好湯／清爽篇：高麗菜金針菇湯、高麗菜炒蛋湯

● 編按：國人喜愛的高麗菜，是家中常見食材，富含維生素等營養，而高麗菜除了用來清炒配菜，日本中醫師特別設計幾道好湯食譜，喜愛烹調的你快學起來，冬天暖胃必備，材料很好準備，口感清爽美味！

高麗菜可以做成各種暖胃好湯。圖／蘋果屋出版社 提供

【高麗菜好湯食譜：簡單清爽篇】

● 高麗菜金針菇湯

材料〔2人份〕

高麗菜 150g

金針菇 50g

冬粉 20g

水 450ml

鹽 1/4茶匙

醋 1湯匙

花椒 1茶匙

作法

1. 高麗菜切成細絲，金針菇去除根部後對切一半，冬粉用廚房剪刀剪成一半，花椒剁碎。

2. 在鍋子中放入高麗菜、金針菇、材料A，煮沸後轉小火、蓋上鍋蓋，等高麗菜煮軟後再放入冬粉，煮到冬粉變軟為止。

3. 加入花椒碎、醋後即可關火。

● 高麗菜炒蛋湯

高麗菜炒蛋湯。圖／蘋果屋出版社 提供

材料〔2人份〕

高麗菜 150g

雞蛋 2 顆

鹽 1 撮

水 400ml

醬油 1 茶匙

芝麻油 4 茶匙

作法

1. 高麗菜切成小塊。把一半的芝麻油倒入熱鍋中，用大火快炒高麗菜後，撒上鹽巴。

2. 將剩下的芝麻油畫圓倒入鍋中，再放入打散的蛋，迅速拌炒，最後加入材料A煮沸即可。

● 作者介紹：幸井俊高，中醫師、藥劑師。著有《漢方藥學事典》、《舌診：每天3秒，知道健康好不好》等多數作品。

【以上摘文選自《排毒．調養 天天喝好湯》、作者：幸井俊高、譯者：謝孟蓁、圖文提供：蘋果屋出版社】